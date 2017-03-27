15 улиц Владивостока оставят без света

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Энергетики озвучили адреса
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В понедельник, 27 марта, часть Владивостока останется без света. Временные отключения вызваны плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на официальном сайте МУПВ ВПЭС без электричества сегодня останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
Ватутина: 20;
Дальнегорская: 15;
Днепровская: 100, 120;
Днепропетровская: 100;
Зои Космодемьянской: 21, 27, 27А, 33;
Кирова: 64, 65, 77;
Лермонтова: 28, 34, 36;
Минская: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Находкинская: 2, 4, 4А, 4Б;
Некрасовская: 28;
Некрасовский переулок: 26, 32;
Пархоменко: 2;
Путятинская: 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55;
Суханова: 5, 5А, 9, 11, 13;
Яхтовая: 2.