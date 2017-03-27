На Приморье идут дожди

Переменчивая и дождливая погода ждёт приморцев на предстоящей неделе. При этом во второй её половине ожидается потепление, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в начале рабочей недели в Приморье в поле пониженного давления сохранится неустойчивая погода. Местами возможны небольшой снег с дождём и гололёдные явления. В понедельник, 27 марта, при умеренном ветре температура воздуха будет варьироваться от 0 до 11 градусов.

Во вторник, 28 марта, начнётся рост атмосферного давления, и осадки будут прекращаться. Однако улучшение погоды окажется не продолжительным. Уже в середине недели к западным границам края с Китая сместится очередной циклон, и осадки возобновятся. Максим температура воздуха днём в начале недели поднимется до 1-10 градусов со знаком «плюс». После среды температурный фон повысится на 2–4 градуса. При этом вплоть до пятницы по краю возможны осадки в виде дождя.

В краевом центре небольшой дождь наиболее вероятен сегодня, 27 марта. После этого во Владивостоке ожидается погода без осадков. Минимальная температура составит 0… +3 градуса. Сегодня днём воздух максимум прогреется до +6. В последующие дни будет теплее на 2–3 градуса.