Во Владивостоке завершился массовый фольклорный фестиваль

Шестой фольклорный фестиваль «Кудесы/ Красная горка» собрал во Владивостоке рекордное количество участников за всю историю мероприятия. Организаторы назвали лучшие коллективы 2017 года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

25 февраля во Владивостоке прошёл гала-концерт лучших номеров конкурсного показа фольклорного фестиваля «Кудесы». Сам конкурсный отбор состоялся неделей раньше. В народных смотринах выступило больше 280 человек. Все они боролись за победу в 12 номинациях.

Гран-при фестиваля присудили заслуженному коллективу Приморского края - образцовому ансамблю народной песни «Звонница». Как отметили сами организаторы, этот коллектив показал одно из самых ярких выступлений.

«Также отличилось очень много ребят из ансамбля «Школьные годы». Они завоевали первые места в номинациях «ансамбль», «дуэты и трио», а также участница коллектива Анна Балашова победила как солистка», - рассказала корреспонденту редакции организатор фестиваля Ольга Лещенко. Один из фаворитов фестиваля – ансамбль «Ковалёчек», который тоже из года в год занимает большинство призовых мест.

Кроме этого несколько участников прислали свои записи из других районов Приморья. Их работы жюри рассмотрит в отдельном порядке сегодня. Из-за широкого интереса к конкурсу организаторы планируют разделить его в следующем году на три части.

«В этом году конкурсный просмотр проходил 4 часа. Думаю, в следующий раз организационный комитет сделает отдельный фестиваль инструментальных ансамблей и ансамблей народных инструментов», - добавила Ольга Лещенко.

Фольклорный фестиваль «Кудесы» проходит во Владивостоке в шестой раз. Разные коллективы города исполняют народные песни, играют на народных инструментах свои вариации русских композиций и показывают традиции и обычаи народов Приморского края.





Выступает ансамбль 57-й школы Владивостока "Сударушка"