Некоторых приморцев освободили от госпошлин

Изменения вступили в силу ещё в прошлом году

Управление Росреестра по Приморскому краю напоминает жителям края о том, что с 30 ноября 2016 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. Они предусматривают льготы по уплате государственной пошлины.

Речь идёт об изменениях в законе в отношении ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывших военнопленных во время Великой Отечественной войны.

Эти категории граждан теперь освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении за совершением всех юридически значимых действий, предусмотренных второй частью 25.3 главой Налогового кодекса России. К ним относятся государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Специалисты Росреестра уточняют, что подать документы на государственную регистрацию прав жители края могут в любом многофункциональном центре «Мои документы», в офисах филиала Росреестра по Приморскому краю, а также воспользоваться электронным сервисом официального сайта ведомства. Адреса и телефоны офисов приема документов можно находятся в свободном доступе на сайте rosreestr.ru.