Владивостокскую молодёжь приглашают на организованный флешмоб

На главной площади Владивостока 15 марта проведут флешмоб в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Сегодня краевая пресс-служба распространила призыв для всех желающих принять в нём участие. Предварительно понадобится регистрация.

Как рассказали сотрудники краевого департамента по делам молодёжи, одновременно идёт онлайн-регистрация желающих участвовать во Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Она продлится до 15 апреля. О своём желании стать частью масштабного события заявили уже более 300 приморцев.

Флешмоб в поддержку фестиваля на центральной площади будет заключаться в создании его живого символа – цветка ромашки с «голубем мира» внутри.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет – лидеры молодёжных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссёры, спортсмены, молодые предприниматели, учёные и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберёт самых достойных – 50 участников и 90 волонтёров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтёров покроют краевой и федеральный бюджеты.