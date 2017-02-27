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Владивостокскую молодёжь приглашают на организованный флешмоб

Владивостокскую молодёжь приглашают на организованный флешмоб
Он состоится на центральной площади города 15 марта
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: U74.ru

На главной площади Владивостока 15 марта проведут флешмоб в поддержку XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Сегодня краевая пресс-служба распространила призыв для всех желающих принять в нём участие. Предварительно понадобится регистрация.  

Как рассказали сотрудники краевого департамента по делам молодёжи, одновременно идёт онлайн-регистрация желающих участвовать во Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Она продлится до 15 апреля. О своём желании стать частью масштабного события заявили уже более 300 приморцев.

Флешмоб в поддержку фестиваля на центральной площади будет заключаться в создании его живого символа  – цветка ромашки с «голубем мира» внутри.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет – лидеры молодёжных организаций и политических партий  НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссёры, спортсмены, молодые предприниматели, учёные и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберёт самых достойных – 50  участников и 90 волонтёров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтёров покроют краевой и федеральный бюджеты.

 
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