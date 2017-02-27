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В парке Артёма сожгли соломенное чучело

В парке Артёма сожгли соломенное чучело
Организаторы говорят – это была самая массовая Масленица за последние годы
16 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: artemokrug.ru

Многие жители Артёма в воскресенье пришли на Масленицу в городском парке. Программа включала угощение блинами и чаем, конкурсы, народные забавы, сожжение чучела и прощальный хоровод.

26 февраля в Артёме прошли массовые гулянья по случаю проводов зимы и встречи весны. По данным пресс-службы городской администрации, «такого количества людей, пришедших на Масленицу, в Артёме ещё  не наблюдалось, праздник отметили тысячи горожан».


 

 

 

Организаторы устроили большое количество сюрпризов, конкурсов, 14 игровых точек со сладкими призами. Гостей развлекали сказочные персонажи, ряженые, скоморохи, коробейники с загадками, конкурсами на ловкость и смекалку. Тематические ростовые куклы предлагали поучаствовать в молодецких народных забавах — перетягивании каната, беге в мешках, распиливании бревна на скорость, лыжных гонках.

Малыши и школьники катались в снегу и дрались подушками, а взрослые с большим азартом покоряли масленичный столб. Среди желающих достать подарки с верхушки столба оказались и представительницы прекрасной половины.


 

 

 

 

 

 

Желающие покупали в торговых палатках шашлыки, блины и чай, а на ярмарке хлебобулочных изделий – свежую выпечку. При этом все ждали, когда загорится соломенное чучело Масленицы. В итоге оно вспыхнуло мгновенно и сгорело за несколько минут. Завершилось городское мероприятие большим прощальным хороводом.

Глава округа Александр Авдеев остался доволен подготовкой и проведением праздника, при этом заметил: «Мы проанализируем все плюсы и минусы прошедшей Масленицы, чтобы на следующий год любимый народный праздник провести на ещё более высоком уровне».

О том, как прошла Масленица во Владивостоке, РИА «Восток-Медиа» подробно рассказало в воскресенье.


 

 

 

 

 

 

 

 
 
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