Пьяный инвалид в Приморье убил своего брата

Следующие 8 лет он проведёт в колонии

В Приморье осудили инвалида, который зарезал собственного брата. Смягчающие обстоятельства обеспечили ему 8 лет в колонии строгого режима, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Уссурийский районный суд накануне вынес приговор местному жителю, которого признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

На судебном заседании установили, что летом прошлого года фигурант – инвалид 2-й группы проживал вместе со своим братом в одной квартире. Именно там и произошло преступление. После выпитого спиртного между братьями возникла ссора. В ходе неё потерпевший предложил «пойти биться». После этого фигурант вооружился ножом. Он нанёс брату удар ножом в область живота, повредив кишечник. Рана осложнилась обильной кровопотерей.

При этом сразу после случившегося мужчина вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции. От полученных повреждений потерпевший умер в реанимационном отделении городской больницы.

С учётом смягчающих обстоятельств, в частности, явки с повинной, суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.