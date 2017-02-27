За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"

Дальневосточная энергетическая компания напомнила всем приморцам, что механические повреждения прибора учёта или потребление энергии в обход него грозит штрафом, увеличенным в 10 раз. В прошлом году, например, потребители задолжали компании больше 53 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пресс-служба Дальневосточной энергетической компании напомнила, что в январе этого года вступили в силу изменения, внесённые в постановление правительства России. Речь идёт о постановлении № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг гражданам».

Согласно новой редакции правил, абонент, допустивший потребление электроэнергии в обход прибора учёта, обязывается оплатить объём похищенного ресурса. Его размер исчисляется либо из круглосуточной работы всех безучётно подключенных электроприборов, либо исходя из норматива потребления электроэнергии, умноженного на 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих граждан объём коммунальных услуг рассчитывается с учётом количества собственников. В результате суммы, предъявленные в этом году к оплате нарушителям, значительно вырастут.

«В новой редакции постановления дано подробное разъяснение понятия «несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта». Теперь нарушением является не только отсутствие контрольных пломб на электросчётчике и явные повреждения прибора учёта, позволяющие осуществлять вмешательство в его работу, но и наличие других механических повреждений (не предусмотренные изготовителем отверстия и трещины, а также не полное прилегание стекла индикатора). Все эти нарушения будут свидетельствовать о неучтённом потреблении электроэнергии», - уточнили представители компании.

Несмотря на постоянную работу энергетиков по пресечению неучтённого потребления электроэнергии, эта проблема всегда остаётся актуальной для Дальнего Востока. Так, в прошлом году ПАО «ДЭК» совместно со специалистами сетевых копаний составили больше 3 тысяч актов на общую сумму 53,5 миллионов рублей.

По традиции наибольшее количество нарушений происходят в районах с преобладанием индивидуальных застроек. 2618 владельцев частных домов и коттеджей пользовались электроэнергией в обход приборов учёта либо воздействуя на свой электросчётчик запрещёнными средствами, незаконно потребив при этом почти 18 миллионов киловатт-час. В отношении нарушителей специалисты составили акты на общую суму 48 миллионов рублей. На сегодняшний день компания смогла вернуть только 37 из них.