За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"

Сегодня понедельник, 27 февраля 2017 года, 13:32
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
На сельском сходе в Приморье главе вместо отставки решили дать медаль
На сельском сходе в Приморье главе вместо отставки решили дать медаль
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил "регулярку" победой
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил "регулярку" победой
У "Порта Ванино" сменился генеральный директор
У "Порта Ванино" сменился генеральный директор
Новая рабочая неделя дарит хабаровчанам солнце и тепло
Новая рабочая неделя дарит хабаровчанам солнце и тепло
Регионы:


Популярное
вчера, 16:30
Миклушевский пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в ближайшее время
вчера, 20:10
"Адмирал" обыграл омский "Авангард" во Владивостоке
вчера, 21:00
Весна близко: в ботаническом саду Владивостока цветут "экзоты"
сегодня, 08:35
Зима попрощается с Приморьем снегом с дождём
вчера, 15:05
Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами
вчера, 17:55
В Хабаровске по вине неопытного водителя пострадала пешеход
сегодня, 11:55
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
вчера, 13:51
Скверу во Владивостоке предлагают присвоить имя Виктора Цоя
сегодня, 08:25
Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00
сегодня, 09:14
Жителей одного из районов Владивостока на время отключат от отопления

Обсуждаемое
вчера, 16:30
8

Миклушевский пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в ближайшее время
сегодня, 11:55
6

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе едва не случилась трагедия
вчера, 13:51
5

Скверу во Владивостоке предлагают присвоить имя Виктора Цоя
вчера, 17:55
1

В Хабаровске по вине неопытного водителя пострадала пешеход
вчера, 21:00
1

Весна близко: в ботаническом саду Владивостока цветут "экзоты"
сегодня, 08:35
1

Зима попрощается с Приморьем снегом с дождём
сегодня, 12:03
1

Через месяц во Владивостоке выступит известная японская пианистка
вчера, 15:05
Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами
вчера, 15:45
Дальневосточник завоевал в Хабаровске пояс чемпиона СНГ по кикбоксингу
вчера, 17:10
Кикбоксер из Якутии стал чемпионом ДФО на ринге в Хабаровске
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 844



Система Orphus

За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"

За воровство электроэнергии приморцы могут крупно "попасть"
Опубликован список санкций
только что
Энергетика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Дальневосточная энергетическая компания напомнила всем приморцам, что механические повреждения прибора учёта или потребление энергии в обход него грозит штрафом, увеличенным в 10 раз. В прошлом году, например, потребители задолжали компании больше 53 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Пресс-служба Дальневосточной энергетической компании напомнила, что в январе этого года вступили в силу изменения, внесённые в постановление правительства России. Речь идёт о постановлении № 354 от 6 мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг гражданам».

Согласно новой редакции правил, абонент, допустивший потребление электроэнергии в обход прибора учёта, обязывается оплатить объём похищенного ресурса. Его размер исчисляется либо из круглосуточной работы всех безучётно подключенных электроприборов, либо исходя из норматива потребления электроэнергии, умноженного на 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих граждан объём коммунальных услуг рассчитывается с учётом количества собственников. В результате суммы, предъявленные в этом году к оплате нарушителям, значительно вырастут. 

«В новой редакции постановления дано подробное разъяснение понятия «несанкционированное вмешательство в работу прибора учёта». Теперь нарушением является не только отсутствие контрольных пломб на электросчётчике и явные повреждения прибора учёта, позволяющие осуществлять вмешательство в его работу, но и наличие других механических повреждений (не предусмотренные изготовителем отверстия и трещины, а также не полное прилегание стекла индикатора). Все эти нарушения будут свидетельствовать о неучтённом потреблении электроэнергии», - уточнили представители компании.

Несмотря на постоянную работу энергетиков по пресечению неучтённого потребления электроэнергии, эта проблема всегда остаётся актуальной для Дальнего Востока. Так, в прошлом году ПАО «ДЭК» совместно со специалистами сетевых копаний составили больше 3 тысяч актов на общую сумму 53,5 миллионов рублей.

По традиции наибольшее количество нарушений происходят в районах с преобладанием индивидуальных застроек. 2618 владельцев частных домов и коттеджей пользовались электроэнергией в обход приборов учёта либо воздействуя на свой электросчётчик запрещёнными средствами, незаконно потребив при этом почти 18 миллионов киловатт-час. В отношении нарушителей специалисты составили акты на общую суму 48 миллионов рублей. На сегодняшний день компания смогла вернуть только 37 из них.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru