Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось

Мэр Арсеньева Александр Дронин отрицает информацию о своём аресте, сообщает РИА «Восток-Медиа». Прокомментировали эту новость и приморские следователи: в ведомстве сообщили, что никаких дел против должностного лица не возбуждалось.

Глава Арсеньевского городского округа Александр Дронин назвал информацию о своём задержании ложью. Новости о домашнем аресте чиновника появились 25 февраля. По информации источников, ему якобы инкриминировали 286-ю статью Уголовного кодекса – «Превышение полномочий». В данный момент глава Арсеньева находится на рабочем месте, в администрации города. Сегодня в разговоре с корреспондентом агентства он отметил, что сам узнал о своём аресте из Интернета.

«Я не знаю, чем руководствовался автор данной «утки». Наверное, хотел испортить мне праздник 23 февраля. Никакого ареста и уголовного дела не было, это ложь», - рассказал Александр Дронин.

Подтверждают слова мэра и в приморском управлении Следственного комитета. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Аврора Римская, у ведомства в производстве нет уголовного дела в отношении городского главы.

Редакция РИА "Восток-Медиа" приносит извинения Александру Дронину за публикацию недостоверной информации.