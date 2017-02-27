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Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось

Приморские следователи: дело против мэра Арсеньева не возбуждалось
Сам Александр Дронин назвал информацию об аресте ложью
6 минут назад
Политика | Приморский край
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Фото: "Бизнес-Арс"

Мэр Арсеньева Александр Дронин отрицает информацию о своём аресте, сообщает РИА «Восток-Медиа». Прокомментировали эту новость и приморские следователи: в ведомстве сообщили, что никаких дел против должностного лица не возбуждалось.

Глава Арсеньевского городского округа Александр Дронин назвал информацию о своём задержании ложью. Новости о домашнем аресте чиновника появились 25 февраля. По информации источников, ему якобы инкриминировали 286-ю статью Уголовного кодекса – «Превышение полномочий». В данный момент глава Арсеньева находится на рабочем месте, в администрации города. Сегодня в разговоре с корреспондентом агентства он отметил, что сам узнал о своём аресте из Интернета.

«Я не знаю, чем руководствовался автор данной «утки». Наверное, хотел испортить мне праздник 23 февраля. Никакого ареста и уголовного дела не было, это ложь», - рассказал Александр Дронин.

Подтверждают слова мэра и в приморском управлении Следственного комитета. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Аврора Римская, у ведомства в производстве нет уголовного дела в отношении городского главы.

Редакция РИА "Восток-Медиа" приносит извинения Александру Дронину за публикацию недостоверной информации.

 
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