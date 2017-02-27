В Приморье стартовала кампания праймериз "Единой России"

В столице Приморского края стартовал приём заявлений об участии в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для последующего выдвижения на выборы в думу Владивостока.

Место и время приёма граждан, желающих стать кандидатами от партии власти на выборах в думу города Владивостока, ранее определил организационный комитет по проведению предварительного голосования на первом заседании 17 февраля. Желающие стать кандидатами от ЕР могут подать документы, явившись по адресу: город Владивосток, улица Светланская, 89, 4-й этаж, кабинет 416. Время приёма: с 11:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон для справок: 8950297-30-93.

Выдвижение для участия в праймериз будет проходить до 27 апреля включительно. Единый день предварительного голосования состоится во Владивостоке 28 мая, в последнее воскресенье весны.

Для проведения единого дня праймериз в столице Приморья выбрана первая – самая открытая модель голосования. Согласно ей, в отборе кандидатов от партии власти на выборы в гордуму могут принять участие все горожане, владеющие пассивным избирательным правом.

Подробнее о приёме документов участников предварительного голосования в думу города Владивостока можно узнать на сайте краевого отделения.