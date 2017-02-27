Во Владивостоке сгорел очередной частный дом

В минувшее воскресенье во Владивостоке произошёл крупный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». На улице Калинина, недалеко от Золотого моста, сгорел частный дом.

Выходные в Приморье отметились сразу несколькими пожарами. Самый крупный инцидент произошёл во Владивостоке в воскресенье, 26 февраля. В половине первого там загорелся частный дом на Калинина, 139 – неподалёку от съезда с Золотого моста. Пожарные прибыли на место уже через пять минут. Столько же времени у них ушло на локализацию пламени. По информации пресс-службы приморского управления МЧС, у дома горела крыша. Полностью потушить огонь пожарные смогли только к трём часам дня. В ликвидации возгорания приняли участие 22 человека личного состава и звено газодымозащитной службы.

Причины происшествия ещё предстоит выяснить специалистам. Однако владивостокцы уже выдвинули несколько версий произошедшего. Своими версиями они поделились в автомобильном сообществе dps_vl, которое опубликовало видеозапись с места событий. Некоторые горожане отметили, что горевший дом находится на территории стройки многоэтажного здания. У застройщика якобы был конфликт с жителями частных домов, которые не захотели переезжать оттуда. Другие владивостокцы предположили, что дом подожгли сами владельцы, чтобы получить страховку.

Ещё один пожар произошёл в селе Новопокровка Красноармейского района Приморья. Ночью 25 февраля там вспыхнул огонь в частном доме на Советской улице. Пламя охватило баню, дровяник, надворные постройки и навес дома. Пожарные прибыли на место через 15 минут, и за полтора часа потушили огонь. Пострадавших в результате инцидента не было.

Пожары – частое явление в Приморье. РИА «Восток-Медиа» сообщает о наиболее серьёзных происшествиях такого рода. Так, 16 февраля в Спасске-Дальнем загорелось здание рядом с кинотеатром «Аврора». 9 февраля во Владивостоке загорелась скандальная стройка на Светланской улице. Ещё один сильный пожар произошёл в доме № 44 на улице Фанерной.