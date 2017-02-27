Через месяц во Владивостоке выступит известная японская пианистка

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Кейко Мацуи приедет в Приморье не впервые
|Фото: pianino.by
В конце марта в Приморье выступит японская пианистка Кейко Мацуи. Её гастроли пройдут в Приморской краевой филармонии, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Автор 20 альбомов, японская пианистка и композитор Кейко Мацуи скоро вновь выступит во Владивостоке. Это случится через месяц, 25 марта, в Приморской краевой филармонии.
«Стиль, в котором играет Кейко Мацуи, обычно называют «современным джазом» или даже «современной музыкой для взрослых», но, кроме джазовых интонаций, в её творчестве определённо присутствует составляющая нью-эйдж», - рассказали организаторы концерта.
Кейко начала заниматься на музыкой ещё в 5 лет. В школьные годы будущая мировая звезда увлекалась творчеством Рахманинова, Сибелиуса и Стиви Уандера. В 17 лет получила предложение о звукозаписи от Yamaha System, потом организовала свою джазовую группу Cosmos и записала четыре альбома. Первый альбом она выпустила в 1987 году и с этого момента представляла новые релизы почти ежегодно.
Последний раз артистка выступала в Приморье в марте прошлого года. В 2011 году, она посетила сразу 15 российских городов в рамках своего турне.
Стоимость билетов начинается от полутора до 3,5 тысячи рублей.
Yamaha Motif ES - довольно старая вещь. ES - 6, т. е. 61 клавиша. Как это знаменитой пианистке хватает такого количества клавиш?! При игре даже на модели в 76 клавиш, сталкиваешься с тем, что не хватает этих самых клавиш, особенно с басов. Для знаменитой пианистки, тем более из Японии, нужен самый современный Yamaha Motiff XF8 или Yamaha Montage 8, а лучше два сразу. Давайте скинемся, проявим гостеприимство!?