Через месяц во Владивостоке выступит известная японская пианистка

В конце марта в Приморье выступит японская пианистка Кейко Мацуи. Её гастроли пройдут в Приморской краевой филармонии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Автор 20 альбомов, японская пианистка и композитор Кейко Мацуи скоро вновь выступит во Владивостоке. Это случится через месяц, 25 марта, в Приморской краевой филармонии.

«Стиль, в котором играет Кейко Мацуи, обычно называют «современным джазом» или даже «современной музыкой для взрослых», но, кроме джазовых интонаций, в её творчестве определённо присутствует составляющая нью-эйдж», - рассказали организаторы концерта.

Кейко начала заниматься на музыкой ещё в 5 лет. В школьные годы будущая мировая звезда увлекалась творчеством Рахманинова, Сибелиуса и Стиви Уандера. В 17 лет получила предложение о звукозаписи от Yamaha System, потом организовала свою джазовую группу Cosmos и записала четыре альбома. Первый альбом она выпустила в 1987 году и с этого момента представляла новые релизы почти ежегодно.

Последний раз артистка выступала в Приморье в марте прошлого года. В 2011 году, она посетила сразу 15 российских городов в рамках своего турне.

Стоимость билетов начинается от полутора до 3,5 тысячи рублей.