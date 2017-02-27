Студент из Владивостока снял фильм о легендах Пидана

Артур Лесников считает, что на эту гору стоит сходить хотя бы раз в жизни

Студент из Владивостока снял фильм о горе Пидан. Презентация картины пройдёт во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса 28 февраля, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Завтра, в последний день зимы, в 15:00 в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС состоится презентация короткометражного документального фильма «Легенды Пидана». Автором работы является студент третьего курса Высшей школы телевидения ВГУЭС Артур Лесников. Парень работает под творческим псевдонимом Лесницкий.

Автором картины при создании короткометражки двигало желание рассказать молодёжи о культуре Приморского края и его туристических достопримечательностях.

«Я замечаю, что многие не слышали о таком известном месте, как Пидан. Даже если вы не профессиональный турист, вам всё равно стоит хотя бы раз в жизни туда сходить, потому что это интересно, это красиво, это часть нашей культуры и нашей истории. Пидан – место необычайной красоты и природной энергетики» – считает Артур Лесников.

Для того, чтобы воплотить задуманное в жизнь, студент изучил множество научных материалов о Пидане, собрал информацию о легендах, связанных с горой, и уместил всё это в двадцать минут короткометражного фильма. Создатель специально акцентировал внимание на графике, ярких цветах, качественном монтаже и большом количестве полезной информации. Это, по его мнению, позволит привлечь молодое поколение.

Гора Пидан (Ливадийская) находится в Шкотовском районе Приморского края и является одной из главенствующих вершин Южного Сихотэ-Алиня. Её высота равна 1332 метрам.