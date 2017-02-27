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На сельском сходе в Приморье главе вместо отставки решили дать медаль

На сельском сходе в Приморье главе вместо отставки решили дать медаль
Жителей посёлка Безверхово не убедили доводы прокуратуры
полчаса назад
Политика | Приморский край
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Фото: bezverhovskoe.ru, газета "Владивосток"

Жители посёлка Безверхово в Хасанском районе Приморья высказались против отставки главы поселения. Однако его действия оценит официальная комиссия по экономическим вопросам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в курортном посёлке состоялось открытое собрание, на котором обсудили вопрос отставки главы поселения Леонида Васюкевича. На нём присутствовали как члены администрации, так и обычные жители посёлка, которых пригласил муниципальный комитет. В начале февраля этого года губернатор Приморья потребовал у муниципального комитета поселения проверить тот факт, что Леонид Васюкевич заключил два муниципальных контракта на закупку стройматериалов с компанией своего сына. Прокуратура края в свою очередь предложила губернатору отправить главу сельского поселения в отставку за нарушение законодательства о государственных закупках. Васюкевич увидел в данном разоблачении козни местных олигархов.

«Мы создали комиссию, чтобы подойти к вопросу объективно. В итоге некоторые участники схода пришли к выводу, что Васюкевичу надо медаль дать, а не убирать. Ещё в 2015 году мы решили, что все действия по заключению договоров он должен согласовывать с экономическим отделом. Дело в том, что в бюджете на тот момент не было достаточно денег, поэтому спорный договор пришлось заключать именно с той фирмой – всё было в долг», - объяснила ситуацию председатель муниципального комитета поселения Надежда Вишнякова.

Врачи, учители, пенсионеры и ветераны, по словам председателя, очень положительно отзывались о Леониде Васюкевиче. Люди вспомнили, как он подарил деревне трактор и построил детский сад.

«Они договорились вплоть до того, что если мы утвердим его отставку, то «разгонят» нас», - добавила Надежда Вишнякова. Кроме этого, по её мнению, нападки на главу последовали «по надуманному предлогу».

В данный момент ещё одна комиссия проверит законность действий главы, примерно через месяц представительный орган поселения даст окончательный ответ о возможной отставке или «реанимации» Леонида Васюкевича.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что главу Безверховского сельского поселения в Приморском крае могут снять с должности за нарушение правил государственных закупок. По данным прокуратуры Приморского края, глава заключил два муниципальных контракта с ООО «Гидрострой», директором и единственным учредителем которого является его сын.


 
 
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