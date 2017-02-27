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Утро понедельника выдалась непростым для автомобилистов Владивостока

Утро понедельника выдалась непростым для автомобилистов Владивостока
Главные дороги приморской столицы оказались скованы пробками
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: newsvl.ru, dpscontrol.ru

Утром 27 февраля дороги Владивостока оказались загружены на 6 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице собралось несколько крупных пробок.

Самый серьёзный затор собрался на проспекте 100-летия Владивостока. Мощность двухчасовой пробки от остановки «Фабрика «Заря» до «Молодёжной» составила 8 баллов. В обратную сторону также было непросто проехать – от «Молодёжной» до парка Победы наблюдался плотный 5-балльный трафик.

Проблемы с движением наблюдались и в пригороде Владивостока. В районе остановки «Академическая» сломался пассажирский автобус, в результате чего одну из полос движения перекрыли.


 

Серьёзная пробка собралась на проспекте Красного Знамени в сторону издательства «Дальпресс». Её мощность варьировалась от 6 до 8 баллов. На параллельном маршруте также наблюдался замедленный трафик. Народный и Океанский проспекты разгрузились только через полтора часа.

«Стояла» сегодня и главная улица приморской столицы – Светланская. Там собрался мощный 7-балльный затор, растянувшийся от Спортивной улицы до Лазо. Он исчез через полтора часа.

Замедленное движение наблюдалось и на Русской улице. Автомобилисты «ползли» от микрорайона «Снеговая Падь» до путепровода на Второй речке целых полтора часа.

Ещё одной проблемной магистралью стала дорога от Луговой до Руднева. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», она оказалась загружена на почти максимальные 8 баллов.

А вот на магистрали Некрасовская – Гоголя водители чувствовали себя комфортно. В сторону фуникулёра наблюдался 3-балльный трафик – это не 3 балла ниже обычного.

 
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