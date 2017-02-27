Приморские школьники поедут на смену в сочинский центр "Сириус"

В апреле пять приморских старшеклассников отправятся в Сочи, чтобы принять участие в профильной смене по физике, организованной образовательным центром «Сириус». Соглашение о сотрудничестве Приморья с этим центром накануне подписали в Сочи губернатор Приморья Владимир Миклушевский и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Центр «Сириус», созданный на базе олимпийской инфраструктуры, уже второй год реализует федеральную образовательную программу по выявлению и поддержке одарённых детей и молодёжи. Как и ВДЦ «Океан», он работает круглый год, проводя профильные смены. За полтора года работы центра его выпускниками стали 13500 тысяч детей со всей страны. Приморцы и ранее приезжали в «Сириус» - в 2015 году в образовательной программе центра по направлению «Спорт» приняла участие команда хоккейного клуба «Приморье». В 2016 году в смене по направлению «Наука» приняли участие два школьника из Владивостока.

Глава Приморья отметил важность включения региона в федеральный проект, призванный стать «социальным лифтом» для одарённых детей. Елена Шмелева подчеркнула, что подписание соглашения позволит предусмотреть специальные квоты для региона. Все дети, прошедшие обучение в «Сириусе», вносятся в специальный электронный реестр. В дальнейшем с ними продолжают поддерживать связь, приглашая на дистанционное обучение, стажировки в ведущие лаборатории и институты. Вероятны и обучающие курсы для преподавателей из Приморья. Губернатор обозначил намерение в дальнейшем финансировать поездки учеников и педагогов из краевого бюджета.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан фондом «Талант и успех» по инициативе президента России Владимира Путина в декабре 2014 года. Владимир Путин возглавляет попечительский совет образовательного центра.