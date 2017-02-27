В лагерь "Океан" привезли первый мобильник и советский телевизор

Юные приморцы и школьники из других регионов познакомились с раритетной техникой из музея связи компании «Ростелеком». В том числе им показали первый советский телевизор 1931 года и первый в мире переносной радиотелефон – предшественника современных мобильников, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке завершилась очередная тематическая смена - «Форум школьных музеев». Одним из мероприятий стала выездная экспозиция «10 легендарных советских телевизоров», организованная «Ростелекомом». Представители компании показали современным школьникам раритетную технику из своего музейно-выставочного центра.









По данным пресс-службы компании, среди таких экспонатов - первый телевизор СССР 1931 года «Б-2». Также ребятам показали первый в мире опытный образец переносного радиотелефона ЛК-1 — предшественника сотовой связи, который изобрёл советский радиоинженер Леонид Куприянович.





«Наша выездная экспозиция уникальна. Сегодня ребятам представилась возможность увидеть, каким был первый телевизор в нашей стране, посмотреть, как он работал. Кроме того, мы провели игру для гостей мастер-класс, где каждый мог проверить свои силы и получить ценный приз от компании «Ростелеком», – отметил куратор музея связи Борис Василькевич.









«Хотелось бы поблагодарить за такое занимательное мероприятие, очень много интересных экспонатов посмотрели, узнали, что первым изобретателем мобильного телефон был наш учёный Леонид Куприянович, смогли подержать эту трубку в руках. Я впервые в жизни видел работающий телевизор 1931 года, эволюция телевизоров очень занимательна»,- поделился участник «Форума школьных музеев» Григорий Пантелеев.

В этом году музейно-выставочному центру «Ростелекома» исполняется 15 лет. За время его работы собрана значительная коллекция экспонатов. В музее регулярно проходят экскурсии, на которые можно записаться по телефону: (423) 240-60-58. Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.

28 октября 2015 года компания «Ростелеком» и Всероссийский детский центр «Океан» подписали партнёрское соглашение, в рамках которого «Ростелеком» обеспечит подготовку и эксплуатацию телекоммуникационной инфраструктуры на территории ВДЦ «Океан» с круглосуточной технической поддержкой и информационной защитой.