Жителей одного из районов Владивостока на время отключат от отопления

Завтра, 28 февраля, абонентов на Эгершельде временно отключат от теплоснабжения. Это необходимо для скорейшего восстановления разрушенной трассы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Для подключения временной схемы теплоснабжения на Эгершельде временно отключат потребителей от отопления. Это необходимо для восстановления магистрали, которая была повреждена 14 февраля из-за обрушения грунта.

В данный момент специалисты завершают монтаж временной теплотрассы на улице Станюковича во Владивостоке. Работы по подключению нового трубопровода к действующей схеме теплоснабжения проведут в течение суток с 08:00 28 февраля по 08:00 1 марта.

«Это позволит обеспечить потребителей, проживающих на Эгершельде, теплом и горячим водоснабжением по временной схеме, в то время как строители приступят к строительству подпорной стены и восстановлению участка основной тепломагистрали», - рассказала пресс-секретарь филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Анастасия Базарнова.

В организации подчеркнули, что технология переключения подачи теплоснабжения с основной схемы на временную требует обязательного отключения потребителей. Со своей стороны энергетики филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» пообещали сделать всё необходимое для создания условий, позволяющих сократить период отключения, и в кратчайшие сроки возобновить подачу тепла и горячей воды.

Работы по монтажу временной схемы теплоснабжения выполняет специализированная подрядная организация ООО «НТС-ГРУПП» за счёт компании-застройщика ООО «КаскадСтрой».