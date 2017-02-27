Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00

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Длительность отключений составит от 2 до 8 часов
|Фото: tverigrad.ru
Сегодня, 27 февраля, часть краевого центра останется без электроэнергии. Плановые отключения света ожидаются в ряде домов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на официальном сайте владивостокских электрических сетей, плановые отключения с 9 утра до 5 вечера возможны по следующим адресам:
Адмирала Кузнецова: 40а;
Адмирала Юмашева: 11, 35, 36, 38, 40;
Борисенко: 104, 102;
Буреинская: 5, 11, 13, 15;
Дежнева: 3, 7, 8, 9, 15, 13;
Докучаева: 5, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 14, 15;
Космонавтов: 1;
Курильская: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12;
Лаптева: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;
Находкинская: 2, 4Б, 10, 11А;
Нейбута: 87, 87А;
Пржевальского: 7, 9, 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36;
Пригородная 1-я: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 35;
Пригородная 4-я: 20, 24, 24А;
Родниковый переулок: 17, 21;
Сабанеева: 22;
Снеговая: 15, 19;
Фастовская: 2;
Черемуховая: 11.