Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00

Сегодня, 27 февраля, часть краевого центра останется без электроэнергии. Плановые отключения света ожидаются в ряде домов, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации на официальном сайте владивостокских электрических сетей, плановые отключения с 9 утра до 5 вечера возможны по следующим адресам: Адмирала Кузнецова: 40а; Адмирала Юмашева: 11, 35, 36, 38, 40; Борисенко: 104, 102; Буреинская: 5, 11, 13, 15; Дежнева: 3, 7, 8, 9, 15, 13; Докучаева: 5, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 14, 15; Космонавтов: 1; Курильская: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12; Лаптева: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; Находкинская: 2, 4Б, 10, 11А; Нейбута: 87, 87А; Пржевальского: 7, 9, 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36; Пригородная 1-я: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 35; Пригородная 4-я: 20, 24, 24А; Родниковый переулок: 17, 21; Сабанеева: 22; Снеговая: 15, 19; Фастовская: 2; Черемуховая: 11.

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