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Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00

Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00
Длительность отключений составит от 2 до 8 часов
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: tverigrad.ru

Сегодня, 27 февраля, часть краевого центра останется без электроэнергии. Плановые отключения света ожидаются в ряде домов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальном сайте владивостокских электрических сетей, плановые отключения с 9 утра до 5 вечера возможны по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова:  40а;

Адмирала Юмашева: 11, 35, 36, 38, 40;

Борисенко: 104, 102;

Буреинская: 5, 11, 13, 15;

Дежнева: 3, 7, 8, 9, 15, 13;

Докучаева: 5, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 14, 15;

Космонавтов: 1;

Курильская: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12;

Лаптева: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17;

Находкинская: 2, 4Б, 10, 11А;

Нейбута: 87, 87А;

Пржевальского: 7, 9, 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36;

Пригородная 1-я: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 35;

Пригородная 4-я: 20, 24, 24А;

Родниковый переулок: 17, 21;

Сабанеева: 22;

Снеговая: 15, 19;

Фастовская: 2;

Черемуховая: 11.

 
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