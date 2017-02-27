Зима попрощается с Приморьем очередным циклоном. В последний день февраля и первый день весны в крае ожидаются осадки в виде снега с дождём. Сегодня же в регионе установится комфортная погода, в некоторых районах с исключительно положительными температурами, сообщает РИА «Восток-Медиа».



В последний зимний понедельник, 27 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. По информации портала «Примпогода», сегодня осадков по краю не ожидается. При слабом до умеренного юго-западном ветре температура воздуха составит от -7... до +7 градусов.



В краевом центре сегодня установится облачная погода без осадков. Умеренный ветер подует с юга. Столбик воздуха остановится на положительных отметках - от 1 до 3 градусов выше нуля.



Между тем, уже завтра в крае потеплеет ещё сильнее. Температурный фон повысится на несколько градусов. При этом к региону подойдёт циклон с осадками. Зима попрощается с Приморьем снегом с дождём. Умеренные осадки также возможны и в среду, 1 марта. В ночь на четверг, 2 марта, они ослабнут. В регионе заметно похолодает - на всей территории установятся исключительно отрицательные температуры. В отдельных районах сохранится возможность выпадения небольшого снега.