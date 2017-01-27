В Приморье начался повторный суд по делу о громком убийстве

В Дальнереченском районном суде началось повторное рассмотрение скандального дела об убийстве в посёлке Восток Красноармейского района. Сторона защиты хорошо отозвалась о новом составе суда. По мнению адвокатов, сейчас есть реальный шанс, что судья сможет добиться настоящего правосудия.

В минувший четверг в Дальнереченском районном суде началось повторное рассмотрение уголовного дела Артёма Прошина, Андрея Городова и Константина Дмитриева. РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало об этом резонансном процессе. Парней обвинили в убийстве односельчанина и приговорили к десяти годам заключения. Сами обвиняемые заявляют о том, что все их показания были выбиты силой. В то же время другие люди, сами признавшиеся в данном преступлении, сейчас находятся на свободе. Они пришли в отделение с признанием, однако работники полиции заставили их отказаться от показаний, а одного из них даже взяли под защиту. В июне приговор Прошину, Городову и Дмитриеву отменили в Приморском краевом суде, а дело вернули в прокуратуру. Впрочем, в ведомстве успешно обжаловали данное решение. Так что все материалы просто заново рассмотрят в суде первой инстанции.

Первоначально изучать запутанную историю об убийстве должны были в Красноармейском районном суде. Однако защитники обвиняемых добились передачи дела в районный суд Дальнереченска. По мнению адвоката Юрия Кузнецова, там служители Фемиды опытнее и они лучше смогут разобраться в деталях данного дела. Ожидания защитников, по всей видимости, оправдались. Юрий Кузнецов рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что первые заседания прошли полностью «в рамках закона». По его мнению, судья постаралась максимально вникнуть в суть дела. Как пояснил защитник, в настоящий момент процесс находится в стадии судебного следствия. Стороны изучают доказательства по делу, допрашивают свидетелей. С оценкой адвоката согласен и отец обвиняемого Артёма Прошина – Тимур.

«Мы не ощущаем абсолютно никакой предвзятости со стороны судьи. Видно, что она действительно разбирается во всех деталях дела. Прокурор задаёт вопросы только по существу. Во время первого рассмотрения этого дела мы столкнулись и с предвзятостью, и даже с хамством», - рассказал он.

Рассматривать данное уголовное дело продолжат в феврале. РИА «Восток-Медиа» следит за развитием событий.