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Здание бывшего аэропорта Приморья примет в 2017 году 8 выставок

Здание бывшего аэропорта Приморья примет в 2017 году 8 выставок
Первая из них откроется в конце марта
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В этом году в старом терминале владивостокского аэропорта, ставшем крупной выставочной площадкой, запланированы 8 международных экспозиций. Среди них будут автомобильная, продовольственная, строительная, спортивная и другие.

Откроет череду международных выставок XVIII специализированная выставка «Дальагро. Продовольствие», которая презентует экологичную сельскохозяйственную продукцию и новинки высокотехнологичного оборудования для агропромышленного комплекса. Она будет проходить в Терминале Экспо с 29 по 31 марта.

С 26 по 28 апреля на базе бывшего аэропорта будет работать XXIV международная строительная выставка «Город», с 31 мая по 2 июня – XIV специализированная выставка-форум «Малый бизнес. Деловое партнерство», а с 6 по 10 сентября во Владивостоке впервые пройдет международный автосалон. Эта выставка станет первым совместным проектом с японской корпорацией San A Shobo. По словам руководителя Технохолдинга «Сумотори» Виталия Веркеенко, автосалон представит не только новинки мирового автопрома и последние модели ведущих японских производителей, но и их яркие тюнинговые концепты.

Владивостокская выставка замкнет треугольник знаменитых азиатских автосалонов, проводимых в Токио и в Бангкоке.

С 20 по 22 сентября в Терминале Экспо пройдет юбилейная, XXV международная специализированная выставка «Строительство». Участие в ней принимают более 100 компаний из нескольких стран мира.

С 18 по 20 октября в Терминале Экспо запланирована Неделя красоты, здоровья, спорта и отдыха. Она включит сразу две выставки: третью международную выставку современных технологий индустрии «Здоровье. Красота» и выставку-форум «Спорт. Отдых».

С 16 по 18 ноября на этой же площадке презентуют новинки спецтехники и оборудования в рамках международной специализированной выставки «Дальтехэкспо».

Кроме того, на площадку «Терминала Экспо» могут «переехать» многие значимые мероприятия Приморья. По словам руководителя комплекса «Терминал Экспо» Дениса Глушенко, по самым скромным подсчетам на базе нового выставочного комплекса пройдет около 15 событий.

На площадке терминала сохранился самолёт Ту-154, напоминающий о прежнем профиле здания. Компания-оператор терминала, технохолдинг «Сумотори», планирует превратить его в арт-объект, как на «Приморском кольце», где самолеты уже стали частью бренда и украшением территории.

 
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