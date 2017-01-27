Приморцев пригласили к участию в пушкинском конкурсе

Приморцы могут принять участие в пушкинском конкурсе. Его финалисты отправятся на «Болдинскую осень» в Нижегородскую область, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Фонд «Русский мир» и Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник Александра Пушкина «Болдино» приглашают студентов, аспирантов и молодых преподавателей Школы педагогики ДВФУ (в возрасте до 35 лет) принять участие в Международном творческом конкурсе «Всемирный Пушкин». Заявки и творческие работы организаторы принимают до 31 июля 2017 года.

Работы делятся на 4 номинации – поэзия, проза, литературная критика и публицистика по творчеству Пушкина, а также художественный перевод.

В номинации «Поэзия» необходимо предоставить подборку из 10 стихотворений (поэтических произведений всех направлений и жанров, без ограничений на тематику) общим объёмом до 250 строк. Категория «Проза» подразумевает рассказ, очерк, эссе без ограничений на тематику объёмом до 40 000 знаков. В «Литературную критику и публицистику» необходимо предоставить статьи, обзоры, рецензии на художественные произведения, публицистику, научные исследования творчества Александра Пушкина. Предмет номинации «Художественный перевод» — перевод стихотворного произведения Александра Пушкина на иностранный язык объёмом до 40 000 знаков с приложением оригинального текста и подстрочника.

Конкурсные работы участники могут направить по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2, в оргкомитет международного конкурса «Всемирный Пушкин» и по электронной почте: pushkin@russkiymir.ru.

Заявки и творческие работы организаторы принимают до 31 июля 2017 года. До этого времени поступившие конкурсные работы проходят регистрацию и представляются на рассмотрение экспертного совета. Его представители отбирают наиболее достойные для публикации на информационных ресурсах фонда «Русский мир». Лучшие работы, включённые в шорт-листы, рассмотрят члены жюри конкурса.

1 августа стартует второй тур, он продлится до 1 октября 2017 года. Финальная часть конкурса проходит в рамках ежегодного фестиваля «Болдинская осень» в первой декаде сентября 2017 года в селе Большое Болдино Нижегородской области. Авторы работ, включённых в шорт-листы, самостоятельно представляют их на суд жюри. Судейская коллегия в свою очередь определяет лауреатов и дипломантов конкурса и формы их поощрения.