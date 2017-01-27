Приморцев пригласили к участию в пушкинском конкурсе

Сегодня пятница, 27 января 2017 года, 19:37
На выходных приморцы встретятся с главным российским Дедом Морозом
На выходных приморцы встретятся с главным российским Дедом Морозом
Михаил Ташматов в скором времени оставит спасателей Хабаровского края
Михаил Ташматов в скором времени оставит спасателей Хабаровского края
В боевой состав ТОФ вернулась подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре"
В боевой состав ТОФ вернулась подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре"
Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар
Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар
Школьникам Хабаровского края предложат нарисовать бесплатный гектар
Школьникам Хабаровского края предложат нарисовать бесплатный гектар
Регионы:


Популярное
сегодня, 15:24
В роддоме Владивостока появился на свет ребёнок-гигант
сегодня, 12:52
В Приморье оторвалась льдина с рыбаком, машиной и собакой
сегодня, 13:10
Задержанных во Владивостоке следователей могут выгнать с работы
сегодня, 08:40
Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
сегодня, 14:48
Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар
сегодня, 00:35
Во Владивостоке состоялась премьера "Притяжения"
сегодня, 07:05
Часть домов во Владивостоке останется без света до вечера
сегодня, 14:59
Дело Виктора Коэна получило неожиданное продолжение
сегодня, 14:19
Стали известны подробности трагедии на Моргородке во Владивостоке
сегодня, 09:55
Хабаровчане винят в опозданиях на работу проблему с транспортом

Обсуждаемое
сегодня, 14:48
8

Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар
сегодня, 10:25
4

Владивосток попал в топ-3 популярных городов России у иностранцев
сегодня, 10:35
4

ЛГБТ-активистам из Москвы запретили проводить митинг в Хабаровске
сегодня, 14:02
3

Ночью во Владивостоке загорелся детский сад
сегодня, 08:40
2

Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
сегодня, 09:55
2

Хабаровчане винят в опозданиях на работу проблему с транспортом
сегодня, 11:35
2

Хабаровчане высказались против гей-парадов и митингов секс-меньшинств
сегодня, 14:15
2

Жители Амуркабеля в Хабаровске всё ещё надеются вернуть 86-ю маршрутку
сегодня, 15:15
2

Мэрия Хабаровска вернётся к трамвайным проблемам на улице Шеронова
сегодня, 14:38
2

Директора департамента лесного хозяйства направили в Тигровый
Народный топ новостей

Гость
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей сегодня, 13:35
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем

Актуально
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением сегодня, 09:42
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 754



Система Orphus

Приморцев пригласили к участию в пушкинском конкурсе

Приморцев пригласили к участию в пушкинском конкурсе
Финалисты поедут на "Болдинскую осень"
только что
Культура | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: russkiymir.ru

Приморцы могут принять участие в пушкинском конкурсе. Его финалисты отправятся на «Болдинскую осень» в Нижегородскую область, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Фонд «Русский мир» и Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник Александра Пушкина «Болдино» приглашают студентов, аспирантов и молодых преподавателей Школы педагогики ДВФУ (в возрасте до 35 лет) принять участие в Международном творческом конкурсе «Всемирный Пушкин». Заявки и творческие работы организаторы принимают до 31 июля 2017 года. 

Работы делятся на 4 номинации – поэзия, проза, литературная критика и публицистика по творчеству Пушкина, а также художественный перевод. 

В номинации «Поэзия» необходимо предоставить подборку из 10 стихотворений (поэтических произведений всех направлений и жанров, без ограничений на тематику) общим объёмом до 250 строк. Категория «Проза» подразумевает рассказ, очерк, эссе без ограничений на тематику объёмом до 40 000 знаков. В «Литературную критику и публицистику» необходимо предоставить статьи, обзоры, рецензии на художественные произведения, публицистику, научные исследования творчества Александра Пушкина. Предмет номинации «Художественный перевод» — перевод стихотворного произведения Александра Пушкина на иностранный язык объёмом до 40 000 знаков с приложением оригинального текста и подстрочника. 

Конкурсные работы участники могут направить по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2, в оргкомитет международного конкурса «Всемирный Пушкин» и по электронной почте: pushkin@russkiymir.ru

Заявки и творческие работы организаторы принимают до 31 июля 2017 года. До этого времени поступившие конкурсные работы проходят регистрацию и представляются на рассмотрение экспертного совета. Его представители отбирают наиболее достойные для публикации на информационных ресурсах фонда «Русский мир». Лучшие работы, включённые в шорт-листы, рассмотрят члены жюри конкурса.

1 августа стартует второй тур, он продлится до 1 октября 2017 года. Финальная часть конкурса проходит в рамках ежегодного фестиваля «Болдинская осень» в первой декаде сентября 2017 года в селе Большое Болдино Нижегородской области. Авторы работ, включённых в шорт-листы, самостоятельно представляют их на суд жюри. Судейская коллегия в свою очередь определяет лауреатов и дипломантов конкурса и формы их поощрения. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru