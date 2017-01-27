На выходных приморцы встретятся с главным российским Дедом Морозом

На выходных в столице Приморья состоится несколько спортивных и культурных событий. Среди них: соревнования на «Комете», игра «Адмирала» и выступление Марии Гулегиной. Кроме этого приморский центр отдыха «Изумрудная долина» посетит всероссийский Дед Мороз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Уже сегодня ночью жители города смогут услышать вживую новый альбом приморской группы Starcardigan – Zhele. Мероприятие начнётся в ночном клубе BSB в 22:00.

Утром, 28 января, в 8:45 беговой клуб «runDNSrun» проведёт забег по большому кольцу Ботанического сада. Участники смогут выбрать комфортную для себя дистанцию: от 1 до 10 километров. Организаторы советуют иметь три слоя одежды на теле: влагоотводящее термобелье, флис и непродуваемую куртку.

В 10:00 на набережной Цесаревича состоится традиционная «Прогулка с врачом». Мероприятие проведут специалисты «Владивостокского клинико-диагностического центра».

На час позже в центре зимнего отдыха «Комета» на трассе в 750 метров пройдут детские соревнования по горным лыжам и сноуборду. Участниками могут стать юноши и девушки с 6 до 15 лет.

Труппа Молодёжного театра в 12:00 покажет мюзикл для детей по сказке Андерсена «Огниво» в двух действиях. В это же время в Приморской краевой филармонии начнётся детская музыкальная программа «Новогодняя викторина: Что? Где? Когда?». На сцене выступят эстрадно-вокальный дуэт Натали Коршикова и Константин Мищенко, Дмитрий Сабитов, лауреаты всероссийских конкурсов Александр Пстыга, Ольга Долгополова, заслуженный артист РФ Валерий Сергеев, Аэлита Степанова. Ещё одну детскую постановку ровно в полдень можно будет увидеть в Театре кукол. Там покажут известную сказку «Буратино».

Кроме этого, одним из самых ярких событий субботы станет визит всероссийского Деда Мороза в новую резиденцию в «Изумрудную долину». Праздничное открытие намечено на 12:00.

В 16:00 в спортивном комплексе «Олимпиец» волейбольный клуб «Приморочка» в рамках чемпионата России среди клубов высшей лиги проведет матч с клубом «Спарта».

Гости Приморской сцены Мариинского театра в 17:00 услышат оперу Джузеппе Верди «Макбет». Ведущие партии в ней исполнят Мария Гулегина и Сергей Мурзаев. Любители хоккея в это же время на льду «Фетисов Арены» увидят последнюю домашнюю игру сезона ХК «Адмирал» с братиславским «Слованом».

В 18:30 артисты Театра молодёжи покажут драму в двух действиях «Крах» по пьесе Горького «Васса Железнова».

Воскресенье, 29 января, начнётся с детской постановки «Капризная принцесса» по сказкам «Свинопас» и «Принцесса на горошине» в театре кукол. В полдень в театре молодёжи покажут «сказочный вестерн» в двух действиях по мотивам сказок «Волшебник изумрудного города».

В 14:00 артисты приморской Мариинки исполнят одноактный балет хореографа Альберто Алонсо «Кармен-сюита». Он был поставлен на основе оперы «Кармен» Жоржа Бизе.

Бесплатная лекция «Робототехника: Как спасти планету от мусора, покорить Космос и исследовать глубины мирового океана» состоится в библиотеке «Бук» в 16:00. Её проведёт тренер центра развития робототехники Антон Осипов.

В 17:00 Приморская государственная картинная галерея в рамках выставки «Городской романс» из фондов Государственной Третьяковской галереи проведёт вечер русского классического романса «Пусть время несется…». Перед гостями выступят Анна Проскурякова, Елена Шестакова и ведущая концерта Екатерина Кучук.

На 18:30 во Владивостоке запланировано сразу несколько событий: спектакль «Язычники» в Театре молодёжи, постановка «Заповедные дали» в театре имени Максима Горького и концертная программа «Русский романс. Французский шансон» в краевой филармонии.