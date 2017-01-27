В роддоме Владивостока появился на свет ребёнок-гигант

Маленький богатырь появился сегодня на свет в роддоме № 3 Владивостока. Малыш с весом больше 5 килограммов стал первым ребёнком-гигантом, которого приняли в учреждении в наступившем 2017 году.

Вес новорождённого мальчика составил 5300 граммов, рост – 49 сантиметров. Он появился на свет два часа назад – в 13:15 после плановой операции «кесарево сечение». Как сообщила главный врач Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светлана Сагайдачная, сразу после рождения маленького богатыря передали в руки папе. Он ожидал встречи с сыном в соседнем родильном зале. Молодая мама и её малыш чувствуют себя хорошо. На следующей неделе, уточняют медики, они смогут отправиться домой.

Маленький богатырь – второй ребёнок в семье, отметили в третьем роддоме. 31-летняя жительница Владивостока Оксана Ендовицкая и её супруг уже воспитывают старшего сына. К слову, брат малыша также родился с серьёзным весом – 3950 граммов.

Недавно, как сообщало РИА «Восток-Медиа», роддом № 3 Владивостока отметил 50-летие.