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Все моряки – дальневосточники в ближайшее время будут застрахованы

Все моряки – дальневосточники в ближайшее время будут застрахованы
С января российские судовладельцы обязаны это делать
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В России вступили в силу поправки к Сводной Конвенции 2006 года, обязывающие судовладельцев обеспечить моряков страховками на случай репатриации моряков и от несчастного случая в море. Эти поправки помогут тем морякам, чьи нерадивые судовладельцы «забывают» свои экипажи в иностранных портах или задерживают зарплату больше двух месяцев. В рамках проверки исполнения новых международных требований к страхованию моряков в Находке начались проверки судов под «удобным» флагом на предмет исполнения новых поправок.

 «Сегодня мы пришли с инспекцией на борт теплохода DPL ALYUR под флагом государства Того для того, чтобы убедиться в исполнении новых международных требований. Это судно мы посетили неслучайно, так как еще в прошлом году  моряки теплохода работали под скандальным флагом Камбоджи и были проблемы. В этом году российские моряки не жалуются на условия труда. Мы лишь сообщили им о том, что все они застрахованы судовладельцем на случай репатриации, либо несчастного случая. При наступлении страхового случая уже страховая компания, а не судовладелец несет расходы в связи с оставлением моряка без помощи», — рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Эксперты национального морского профсоюза уверены в том, что в связи с новыми требованиями к работе судоходных компаний  в этом году можно ждать уменьшения жалоб и обращений российских моряков  на задержку заработной платы или невыплату компенсаций морякам и их родственникам в результате несчастных случаев и катастроф.

 
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