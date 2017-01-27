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Директора департамента лесного хозяйства направили в Тигровый

Директора департамента лесного хозяйства направили в Тигровый
Там Владимир Иванов разберётся с теми, кто задирает цены на дрова
8 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Жители посёлка Тигровый Партизанского района пожаловались в администрацию Приморья на то, что лесозаготовители продают им дрова по завышенным ценам. Одновременно они сообщили, что самостоятельная заготовка дров тоже представляет большую проблему – деляны, отведённые для этого, находятся слишком далеко и добраться до них зимой практически невозможно.

Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков направил в село Тигровый Партизанского района директора департамента лесного хозяйства Владимира Иванова, чтобы тот на месте разобрался в ситуации с обеспечением местных жителей дровами.

«Недопустимо, когда арендаторы леса наживаются на жителях Приморья», – заявил Евгений Вишняков.

Обеспечение населения края дровами контролирует губернатор Приморья. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что с нынешнего года подать заявку на заготовку дров приморцам стало проще – для этого не нужно ехать в райцентр или лесничество, достаточно зайти на «Госуслуги» или в любой из офисов МФЦ. 

 
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