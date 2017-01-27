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Ночью во Владивостоке загорелся детский сад

Ночью во Владивостоке загорелся детский сад
Горели одна из стен и стул
24 минуты назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Пожарным Владивостока пришлось ночью тушить кабинет логопеда в одном из детских садов. В чём причина возгорания – специалисты скажут позже, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Приморскому краю.

Огнеборцы Владивостока потушили пожар в детском саду № 164 на проспекте Острякова. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города накануне в 23:24. Пожарные прибыли на место спустя 5 минут и увидели: горят стул и стена в кабинете логопеда.

В связи с сильным задымлением спасатели приняли решение задействовать звено газодымозащитной службы. К 23:33 пожар удалось локализовать, а в 23:52 – полностью ликвидировать. Общая площадь возгорания составила 3 квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал.

В ликвидации пожара приняли участие 20 человек личного состава и 26 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что накануне в городе также загорелось одно из местных общежитий. Ещё до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 85 человек. Огнеборцам за два часа удалось полностью потушить пожар. 

 
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