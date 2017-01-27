Задержанных во Владивостоке следователей могут выгнать с работы

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В приморской полиции начали внутреннюю проверку
20 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: ria56.ru

Уголовное дело против заместителя начальника следственного управления приморского МВД стало причиной для служебной проверки. Если вину зама докажут, то его уволят из органов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В приморском управлении МВД началась служебная проверка. Её причиной стало уголовное дело против заместителя главного краевого сыщика Ильи Шамратова. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», 25 января работники ФСБ провели обыски в следственном отделении приморской полиции. После этого Следственный комитет возбудил дело против зама Шамратова, фамилию которого правоохранительные органы пока не называют. Его подозревают в получении взятки.

Из-за этого в приморской полиции началась собственная внутренняя проверка, информирует пресс-служба краевого управления МВД. Если факт взятки будет доказан, то заместителя Шамратова и ещё одного следователя (предполагаемого посредника в передаче денег) выгонят из ведомства. А вот самому главному сыщику Приморья и ещё ряду полицейских чинов грозит строгая дисциплинарная ответственность. Стражи порядка продолжают расследовать данное дело, допрашивать свидетелей. В следственном управлении приморского УМВД и в домах подозреваемых прошли обыски. 

 
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