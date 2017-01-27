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В Приморье оторвалась льдина с рыбаком, машиной и собакой

В Приморье оторвалась льдина с рыбаком, машиной и собакой
Спасатели рассказали подробности случившегося
19 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: primgochs.ru

Сегодня утром в Приморском крае понадобилась помощь очередному любителю порыбачить на тонком льду. Он, как и 50 «прославившихся» в четверг, проигнорировал многочисленные предупреждения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

27 января в 8:55 сотрудники Приморской краевой поисково-спасательной службы выехали в район акватории Шкотовского лимана в Уссурийском заливе для спасения 43-летнего жителя города Артёма. Специалист по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлия Козицкая уточнила, что в неприятную ситуацию он попал вместе с автомобилем и собакой. Льдина площадью примерно 10 на 15 метров оторвалась от основной массы, и пострадавших стало уносить от берега.

По словам старшего группы спасателей Игоря Чемоданова, «удалённость от берега составила около 300 метров, благодаря течению дрейф льдины прекратился на относительно небольших глубинах».

5 спасателей на катамаране в 10:25 доставили рыбака на берег, а ещё через полчаса - и его машину. Заодно напомнили: в связи с усилением ветра и вероятностью трещин на льду сейчас не рекомендуется заниматься подлёдной рыбалкой. Выезд автомашин на лёд категорически запрещён.


 

 

 

 
 
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