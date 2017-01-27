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Владивостокцы вспоминают трагедию блокадного Ленинграда

Владивостокцы вспоминают трагедию блокадного Ленинграда
На мероприятие пригласили и самих блокадников
20 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: dic.academic.ru

Владивосток в числе первых по России проводит памятный митинг в честь снятия блокады Ленинграда. В мероприятии участвуют и бывшие блокадники, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 27 января, жители и гости Владивостока, в том числе ветераны, собрались у стены памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Там только что начался памятный митинг, посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда. Почётными гостями мероприятия стали члены городской организации «Жители блокадного Ленинграда» вместе с их председателем Натальей Катченковой. По данным Пенсионного фонда, в крае проживают около 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, среди них почти 160 бывших жителей блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года: немецкие войска захватили город Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы. Тем самым они прервали сухопутное сообщение Ленинграда со страной на 871 день. За период блокады из города пришлось эвакуировать разными путями 1,7 миллиона человек. В то же время погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Согласно книге Николая Комарова «Феномен блокадного Ленинграда», жители Приморья старались помогать своим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации. Так, в декабре 1941 года они начали собирать новогодние подарки для воинов Ленинградского фронта и жителей города. За 13 дней в крае подготовили 43 вагона подарков. При этом многие приморцы и сами защищали Москву, Ленинград.

Дань памяти блокадникам отдадут и в других городах России. Так, в соседнем Хабаровске ветераны сегодня встречаются с учениками городских школ и рассказывают им о пережитых трудных временах. Кроме этого, в это воскресенье, 29 января, там состоится патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвящённая 73-й годовщине снятия осадного положения с Ленинграда.

 
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