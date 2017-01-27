Приморский неонатальный центр получит аппарат гипотермии

Накануне в администрации Приморского края состоялось заседание, посвящённое развитию перинатальной и неонатальной медицины. По его итогам губернатор Владимир Миклушевский поручил закупить для ряда учреждений новое оборудование. В частности, краевая детская клиническая больница №1, на базе которой в июле 2016 года был открыт региональный неонатальный центр, получит аппарат гипотермии. Таких аппаратов на Дальнем Востоке до сих пор в лечебных учреждениях не было.

Оснащение медучреждений аппаратурой рассматривается краевыми властями как шаг на пути решения важной задачи снижения младенческой смертности. Как доложил главе региона директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, в крае за 2016 год младенческая смерность уменьшилась на 20%. Этому способствовал целый комплекс мер – создание сети специальных медицинских учреждений с высокотехнологичной помощью роженицам, приобретение реанимобилей, возможность использования санитарных вертолётов.

«Реанимобили превратили в палату интенсивной терапии, которая продолжается во время транспортировки. Специальные столы компенсируют тряску при движении, противопоказанную при некоторых состояниях. В прошлом году к нам в больницу был доставлен 351 ребенок, в том числе 102 малыша из Спасска–Дальнего, Дальнегорска, Дальнереченска, Пожарского района и других населенных пунктов Приморья. Всего за год реанимобили транспортировали 5648 человек, 1356 из них – мамы и малыши», – доложил заведующий краевым неонатальным центром Андрей Выхрестюк.

Также важную роль в снижении детской смертности играют совместный с органами соцзащиты патронаж семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и центр социальной поддержки женщин на базе диагностического центра.

По словам Андрея Выхрестюка, приобретение аппарата гипотермии позволит снизить смертность новорожденных и перейти на другой уровень оказания медицинской помощи. Этот аппарат предназначен для лечения детей, рождённых в асфиксии, с повреждениями центральной нервной системы. Он позволит оперативно проводить терапию в первые шесть часов после рождения, что значительно повышает шансы ребенка на выживание и уменьшает тяжесть последствий. Губернатор края поручил департаменту включить оборудование в профильную краевую программу развития здравоохранения.