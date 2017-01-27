Этим утром дороги Владивостока пустовали

В приморской столице не замечено серьёзных проблем с движением

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». В городе практически не наблюдалось сколько-нибудь сильных пробок.

Самая сильная загруженность зафиксирована на улице Фадеева. Утром там образовался 7-балльный затор в сторону Сахалинской улицы. Впрочем, меньше чем через час движение на данном направлении опустилось до обычных пяти баллов. В сторону Спортивной наблюдался обычный 4-балльный трафик. Впрочем, по сравнению с загруженностью других дорог Владивостока он выглядел весьма плотным.

На «пятёрку» были загружены Народный и Океанский проспекты. Такая плотность движения в сторону издательства «Дальпресс» сохранялась более двух часов. На 5 баллов был загружен и проспект Красного Знамени. Плотное движение от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода наблюдалось в течение полутора часов.

Некоторое время 5-балльная загруженность наблюдалась и на магистрали Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. Впрочем, к настоящему моменту плотность движения на этом направлении упала до 1 балла.

А вот на проспекте 100-летия Владивостока сегодня было свободно. Он сегодня оказался загружен всего на три балла – вместо обычных семи. В обратную сторону зафиксирована 1-балльная плотность движения.

Вполне возможно, многие автомобилисты просто испугались снегопада, который несколько дней назад обещали синоптики. В любом случае, это утро явно порадовало жителей Владивостока отсутствием пробок.