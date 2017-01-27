Владивостокцы смогут помочь онкобольным детям

Помочь онкобольным детям Приморья приглашают фонд «Сохрани жизнь» и станция переливания крови. Организаторы заявили, что собранную кровь получат все тяжелобольные приморцы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на информацию благотворительного фонда.

В начале февраля во Владивостоке пройдёт благотворительная акция «Сдай кровь – сохрани жизнь». Мероприятие намечено на 7 число и приурочено к Международному дню борьбы против детской онкологии.

Сдать кровь можно на краевой станции переливания крови. Организовали акцию сотрудники станции и благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Врачи напомнили донорам, что кровь и её компоненты являются незаменимым средством лечения больных, находящихся в угрожающем для жизни состоянии. Только в декабре прошедшего года фонду «Сохрани жизнь» приходилось объявлять экстренный сбор для своих подопечных.

«Бывают действительно острые ситуации, когда у ребенка редкая группа крови, либо ее нужно большее количество, нежели есть в запасе, либо состояние внезапно стало хуже. Именно в такие моменты приходится объявлять экстренный сбор, искать по знакомым. В декабре благодаря отзывчивости жителей Владивостока нам действительно удалось спасти троих малышей. Мы хотим, чтобы донорство стало не просто разовой акцией, а настоящей хорошей привычкой. Системный подход в этом вопросе способен действительно спасти жизнь людей», - рассказала директор фонда Светлана Горковенко. Однако собранная кровь пойдет не только подопечным фонда, но и другим тяжелобольным приморцам.

Всех желающих присоединиться к акции 7 февраля ждут на станции переливания крови, расположенной по адресу Октябрьская 6 в краевой столице, с 8:30 до 12:00. С собой нужно иметь паспорт с регистрацией не менее 6 месяцев по Владивостоку или Артёму. Для иногородних доноров нужна справка от эпидемиолога, которую можно получить на Уткинской, 36. Медики подчёркивают, что она действительна 10 дней. Студентам можно предъявлять с паспортом вместо регистрации продленный студенческий билет. Донором может стать любой приморец старше 18 лет, весом более 50 килограммов. Накануне врачи просят не употреблять жирную, острую пищу и не принимать алкоголь, а перед приходом на станцию разрешается только лёгкий углеводный завтрак.