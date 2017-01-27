Сегодня в аэропорту Владивостока сразу несколько задержек

Сильный ветер внёс коррективы в расписание международного аэропорта Владивосток. Так, уже один внутрекраевой рейс пришлось отменить и ещё один отправится с задержкой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 27 января, из Владивостока отменён рейс до Преображения авиакомпании «Аврора», который должен был отправиться в 9:00. Руководство авиакомпании также отменило обратный рейс Преображение-Владивосток. На полчаса задерживается и самолёт до Тернея. Согласно табло, он вылетит из Владивостока в 9:25. В данный момент все остальные внутрекраевые маршруты выполняются по расписанию, однако из-за сильного ветра отменить могут и их.

Кроме этого изменения есть и в расписании столичных рейсов. Так, из Внуково с получасовой задержкой, в 11:00, прибудут самолёты авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Почти на 2 часа позже – в 14:10 во Владивостоке приземлится рейс SU-1702 компании «Аэрофлот» из Шереметьево. Из-за позднего прибытия этого самолёта, пассажирам, вылетающим в Москву рейсом SU-1703, также придётся ждать отправления до 15:30.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сегодня во Владивостоке усилился северный ветер. Новый циклонический вихрь синоптики ожидают уже в воскресенье.