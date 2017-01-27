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Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет

Синоптики: катастрофического снегопада в Приморье не будет
Новый циклон подойдёт в воскресенье
15 минут назад
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Циклон, который прогнозировали на пятницу, фактически не заденет регион. Катастрафического снегопада, по последним данным синоптиков, в крае не ожидается. Между тем, новая стихия приблизится к краю уже в воскресенью, сообщает РИА «Восток-Медиа»

По информации портала «Примпогода», в течение сегодняшнего дня циклонический вихрь углубляясь будет смещаться над северными районами Приморья и днём уйдёт на Сахалин. Катастрофического снегопада циклон не вызовет, уверяют синоптики. Небольшой снег, а на севере края умеренный, уже прошёл ночью. В отдельных районах возможны гололёдные явления, на дорогах снежный накат и гололедица.

Днём в пятницу, 27 января, на юге края снег прекратится, наиболее интенсивные осадки ожидаются на северо-востоке. Утром на западе края усилится северный ветер и днём он распространится на большинство районов. Максимальная температура воздуха в последний будний день недели составит −7… −12 градусов, на побережье - от 0… −5 градусов.

Небольшой снег ночью прошёл и в некоторых районах Владивостока, но к утру прекратился. На дорогах возможна гололедица. К утру в столице Приморья заметно усилился северный ветер, температура воздуха понизилась до −8 градусов. Днём в городе прояснит, но из-за сильного ветра воздух прогреется незначительно, на 1–2 градуса.

Между тем, уверяют синоптики, в субботу в крае также не ожидается осадков. При умеренном ветре температура воздуха составит от -2… до -13 градусов. В воскресенье, напротив, ожидается местами небольшой и умеренный снег, на дорогах гололедица. Осадки в край принесёт новый циклон.

 
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