Во Владивостоке состоялась премьера "Притяжения"

Во Владивостоке, как и многих других городах России, 26 января состоялась премьера отечественного фантастического фильма «Притяжение». Причём на Дальнем Востоке в формате IMAX блокбастер можно посмотреть только в приморской столице. На вечернем киносеансе в кинотеатре «Океан» побывал корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Действие фильма разворачивается в 9 тысячах километрах от Владивостока, в то же время характер у главной героини – настоящий приморский: водит бронемашину, делится кровью, идёт наперекор обстоятельствам и отцу-полковнику.

На юге Москвы рушатся многоэтажки, жертвами налёта неопознанного объекта стали более 200 человек, город перешёл на военное положение. Тогда же развивается роман дочери коменданта города, старшеклассницы Юли (Ирина Старшенбаум) с Артёмом. Его сыграл любимец многих девушек, популярный актёр Александр Петров. «Это – наша земля!», - одна из его ключевых фраз в борьбе с пришельцами. В то же время инопланетный «Харитон» утверждает: «Мы не хотели вас уничтожить, вы сами себе вредите».













Режиссёр Фёдор Бондарчук объединил в двух часах экранного времени космические и земные проблемы; дал зрителю возможность вместе с героями «Притяжения» любить, ненавидеть, шутить, переживать гибель друзей и мстить выжившим. При этом одни зрители пришли на премьеру подготовленными – после просмотра трейлера и чтения отзывов, другие же предпочли сформировать собственное мнение.

«Это копия с какого-то голливудского экшена – не понравился ни сценарий, ни воплощение, ни игра актёров. Абсолютно всё плоское и неинтересное. Хотя вообще я люблю российское кино, верю в него и всегда смотрю, защищаю. Но то, что я увидела здесь сегодня, мне абсолютно не понравилось», - рассказала одна из зрительниц, Дарья.

У её знакомой, Виолетты, - противоположное мнение: «Понравилось, я даже плакала – в основном в конце, когда уже вскрылись отношения отца и дочери и отношения парня с девушкой. Своим друзьям рекомендую посмотреть, да».

«Нам очень понравился фильм – было очень много различных спецэффектов. Мы сидели, открыв рот, и уже хотим, чтобы сняли продолжение», - поделилась с РИА «Восток-Медиа» молодая пара, Артём и Вероника.

Сотрудники кинотеатра говорят, что им пока некогда смотреть, но от зрителей слышат в основном положительные отзывы, даже от пенсионеров. В том числе им нравится, что, кроме молодых звёзд, в фильме сыграли Олег Меньшиков, Сергей Гармаш и Людмила Максакова.

Показ фильма с бюджетом 380 миллионов рублей продлится ещё как минимум две недели.



