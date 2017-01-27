Часть домов во Владивостоке останется без света до вечера

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Энергетики проводят плановые проверки электросетей
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня часть Владивостока останется без электроэнергии. Сотрудники МУПВ «ВПЭС» проводят плановый ремонт, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В пятницу, 27 января, некоторые жители краевого центра могут остаться без света. Речь идёт о плановых отключениях абонентов, проживающих по следующим адресам:
Адмирала Захарова, 14;
Адмирала Юмашева, 3а, 8г, 10, 10а, 12, 12а, 12-б, 14г, 14к, 25;
Горная, 19, 31, 31а, 33, 33а;
Матросская 4-я, 22, 24, 26, 27;
Матросская 5-я, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30;
Матросская 6-я, 31;
Матросская 7-я, 25, 33а;
Океанский проспект, 15/3;
Партизанский проспект, 14, 16/18;
Русская, 57, 85, 85а, 87, 94, 96, 98, 98а, 100;
Светланская, 207;
Хабаровская, 12, 24;
Шилкинская, 21.
Плановые работы специалисты проводят с 9 утра до 5 часов вечера. Длительность каждого отключения может меняться от 2 до 8 часов.