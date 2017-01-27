Часть домов во Владивостоке останется без света до вечера

Сегодня часть Владивостока останется без электроэнергии. Сотрудники МУПВ «ВПЭС» проводят плановый ремонт, сообщает РИА «Восток-Медиа». В пятницу, 27 января, некоторые жители краевого центра могут остаться без света. Речь идёт о плановых отключениях абонентов, проживающих по следующим адресам: Адмирала Захарова, 14; Адмирала Юмашева, 3а, 8г, 10, 10а, 12, 12а, 12-б, 14г, 14к, 25; Горная, 19, 31, 31а, 33, 33а; Матросская 4-я, 22, 24, 26, 27; Матросская 5-я, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30; Матросская 6-я, 31; Матросская 7-я, 25, 33а; Океанский проспект, 15/3; Партизанский проспект, 14, 16/18; Русская, 57, 85, 85а, 87, 94, 96, 98, 98а, 100; Светланская, 207; Хабаровская, 12, 24; Шилкинская, 21. Плановые работы специалисты проводят с 9 утра до 5 часов вечера. Длительность каждого отключения может меняться от 2 до 8 часов.

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