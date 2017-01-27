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Часть домов во Владивостоке останется без света до вечера

Часть домов во Владивостоке останется без света до вечера
Энергетики проводят плановые проверки электросетей
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня часть Владивостока останется без электроэнергии. Сотрудники МУПВ «ВПЭС» проводят плановый ремонт, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пятницу, 27 января, некоторые жители краевого центра могут остаться без света. Речь идёт о плановых отключениях абонентов, проживающих по следующим адресам:

Адмирала Захарова, 14;

Адмирала Юмашева, 3а, 8г, 10, 10а, 12, 12а, 12-б, 14г, 14к, 25;

Горная, 19, 31, 31а, 33, 33а;

Матросская 4-я, 22, 24, 26, 27;

Матросская 5-я, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30;

Матросская 6-я, 31;

Матросская 7-я, 25, 33а;

Океанский проспект, 15/3;

Партизанский проспект, 14, 16/18;

Русская, 57, 85, 85а, 87, 94, 96, 98, 98а, 100;

Светланская, 207;

Хабаровская, 12, 24;

Шилкинская, 21.

Плановые работы специалисты проводят с 9 утра до 5 часов вечера. Длительность каждого отключения может меняться от 2 до 8 часов.

 
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