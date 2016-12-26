Отсутствие материалов дела не помешало суду оставить мэра под стражей

Сегодня состоялось очередное заседание в рамках уголовного дела против Игоря Пушкарёва, обвиняемого в нарушении закона при проведении государственных закупок. 28 ноября Басманный суд Москвы продлил арест главе Владивостока на три месяца, с связи с чем защита подала апелляционную жалобу в вышестоящий суд.

Впрочем, прошедшее заседание не сильно отличалось от предыдущих, несмотря на новые аргументы стороны защиты. Кроме того, на этот раз процесс прошёл в урезанном составе – в зале суда не появился следователь, а главе Владивостока обеспечили лишь формальное присутствие через видеосвязь из «Матросской тишины».

В своих выступлениях адвокаты Пушкарёва обращали внимание суда на факт отсутствия конкретного ущерба городу, который был прощён компанией ООО «Востокцемент» в размере 962 миллионов рублей. Сторона защиты также обратилась к решениям арбитражных судов по скандальному расследованию УФАС по Приморскому краю, положившему начало делу главы Владивостока, которые не нашли нарушений в действиях Игоря Пушкарёва.

Отдельным блоком защита выделила аргументы против доводов стороны обвинения по поводу возможных попыток главы Владивостока скрыться от следствия. Адвокат Александр Высоцкий отметил, что Пушкарёв не сможет скрыться как по морю, так и по воздуху в силу объективных причин – отсутствия загранпаспорта, необходимых навыков управления вертолётом и погодными условиями. Кроме того, адвокат заявил, что глава Владивостока может находиться под домашним арестом на территории Москвы в связи

с имеющейся недвижимостью.

В процессе сторону Игоря Пушкарёва также представляла член адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Виктория Бурковская, которая также отмечала, что указанные обстоятельства могут влиять на изменение меры пресечения. «Состав преступления отсутствует. Просим суд не формально подойти к рассмотрению нашей жалобы. Тем более следователь в своем ответе на нашу жалобу ничего нового не написал, повторил свое ходатайство. Просим отпустить нашего подзащитного под домашний арест или под залог», - говорила адвокат.

После получасового выступления адвокатов Пушкарёва прокурор ограничился заявлением о несогласии с позицией стороны защиты и попросил оставить меру пресечения без изменений. Подобная позиция обвинения вызвала негодование участников процесса. Адвокат Бурковская обратила внимание суда на формальный подход прокурора, которая даже не принесла на заседание материалы дела. «Мы здесь просто всё подробно анализируем. Ссылаемся на конкретные материалы. А прокурор без всяких ссылок на конкретные материалы коротко просит оставить его под арестом. А человек сидит в таких условиях, словно он убил кого-то», - негодовала Бурковская.

Однако подобные выпады были восприняты с присущим формализмом и требованием не переходить на личности.

Заключительное слово взял и глава Владивостока Игорь Пушкарёв, который также привнёс ряд фактов в свою речь. Градоначальник заявил, что в преддверии саммита АТЭС привести город в порядок ему рекомендовал лично Путин. «От моих действий нет никакого ущерба. Я за все отвечал перед президентом. Я до сих пор являюсь главой Владивостока и собираюсь работать. И докажу свою невиновность. В чем причина моего уголовного дела? Да в том, что я выиграл праймериз в депутаты законодательного собрания», - сказал Пушкарёв.

После небольшой, но насыщенной речи главы Владивостока судья удалилась для вынесения решения. В перерыве, по всей видимости, сам Игорь Пушкарёв понимал, что результат предопределён. «Возможно, опять сегодня метали бисер. Посмотрим. Прорвемся. Наше дело правое. Враги не дождутся», - обращался к своей жене Пушкарев.

Спустя двадцать минут судья вынесла решение о сохранении избранной Басманным судом меры пресечения до 28 февраля 2017 года.

Как отметила в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» адвокат Виктория Бурковская, защита продолжит свою работу в рамках процесса. «Нашей основной целью является наглядно показать следствию и суду необоснованность позиций обвинения. Эта работа будет продолжаться вне зависимости от того, какая мера пресечения действует в отношении нашего подзащитного», - добавила Бурковская.