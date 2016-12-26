Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой

Мэру Владивостока Игорю Пушкарёву не удалось обжаловать продление срока пребывания в московском СИЗО, сообщает РИА «Восток-Медиа». Суд оставил ему меру пресечения без изменений.

Сегодня в Московском городском суде рассмотрели очередную апелляцию по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва. В этот раз сторона защиты вновь попросила изменить меру пресечения для градоначальника, который сейчас пребывает в следственном изоляторе. 29 ноября по решению Басманного суда ему продлили срок заключения под стражей на три месяца – до 28 февраля. Адвокаты попытались обжаловать это решение. Аргументов у них стало больше – решение приморского УФАС, ставшее отправной точкой в деле Пушкарёва, признали незаконным сразу два арбитражных суда. Однако даже эти обстоятельства не повлияли на решение судьи. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Мосгорсуда, меру пресечения Игорю Сергеевичу оставили без изменения. Так что Новый год мэр будет справлять за решёткой. Стоит отметить, что до сих пор ни одна апелляция адвокатов Игоря Пушкарёва не была удовлетворена. При этом защита Игоря Пушкарёва пыталась обжаловать практически все решения суда. То же самое касается и других фигурантов дела – например, брата мэра Андрея Пушкарёва.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Басманный суд Москвы 2 июня принял решение об аресте мэра приморской столицы Игоря Пушкарёва. Главе приморской столицы вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Однако предполагаемый соучастник - Лушников - признался, что Игорь Сергеевич платил ему. Тем не менее адвокаты не теряют надежды: они обратились в Верховный суд Российской Федерации и Европейский суд по правам человека в Страсбурге (Франция) с кассационной жалобой.