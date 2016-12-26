Сегодня понедельник, 26 декабря 2016 года, 20:48
Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
Пьяный хабаровчанин "заселился" в отель, не выходя из своей машины
Пьяный хабаровчанин "заселился" в отель, не выходя из своей машины
Фестиваль в Хабаровске планируют назвать в честь Валерия Халилова
Фестиваль в Хабаровске планируют назвать в честь Валерия Халилова
Появились новые детали истории с замурованной кошкой во Владивостоке
Появились новые детали истории с замурованной кошкой во Владивостоке
В катастрофе Ту-154 погиб офицер из Хабаровска
В катастрофе Ту-154 погиб офицер из Хабаровска
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:11
В центре Владивостока горит жилой дом
сегодня, 11:31
Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
сегодня, 15:59
Автомобилисты Владивостока попали в 10-балльные пробки
сегодня, 15:31
Жертвы льда: приморцы ежедневно топят миллионные автомобили
сегодня, 09:33
Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
сегодня, 02:10
Приморский музыкант выиграл Гран-при всероссийского конкурса
сегодня, 10:20
В Приморье жителя Хабаровского края осудили за смертельное ДТП
сегодня, 08:23
Некоторые владивостокцы проведут понедельник без света
сегодня, 13:20
Приморский "Адмирал" остался без вратаря Налимова
сегодня, 10:35
Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154

Обсуждаемое
сегодня, 11:31
20

Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
сегодня, 09:00
4

В России объявили день траура в память о пассажирах Ту-154
сегодня, 10:35
3

Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154
сегодня, 09:33
2

Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
сегодня, 11:14
2

Во Владивостоке появился новогодний почтовый ящик
сегодня, 12:18
2

В уссурийском кафе застрелили солдата-контрактника
сегодня, 15:59
2

Автомобилисты Владивостока попали в 10-балльные пробки
сегодня, 02:10
1

Приморский музыкант выиграл Гран-при всероссийского конкурса
сегодня, 09:40
1

Хабаровского похитителя зеркал отправили на Рождество в изолятор
сегодня, 11:57
1

1 января 2017 года некоторые центральные дороги Владивостока перекроют
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1236



Система Orphus

Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой

Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
Адвокатам владивостокского мэра не удалось обжаловать решение Басманного суда
полчаса назад
Закон | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Новости"

Мэру Владивостока Игорю Пушкарёву не удалось обжаловать продление срока пребывания в московском СИЗО, сообщает РИА «Восток-Медиа». Суд оставил ему меру пресечения без изменений.

Сегодня в Московском городском суде рассмотрели очередную апелляцию по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва. В этот раз сторона защиты вновь попросила изменить меру пресечения для градоначальника, который сейчас пребывает в следственном изоляторе. 29 ноября по решению Басманного суда ему продлили срок заключения под стражей на три месяца – до 28 февраля. Адвокаты попытались обжаловать это решение. Аргументов у них стало больше – решение приморского УФАС, ставшее отправной точкой в деле Пушкарёва, признали незаконным сразу два арбитражных суда.  Однако даже эти обстоятельства не повлияли на решение судьи. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Мосгорсуда, меру пресечения Игорю Сергеевичу оставили без изменения. Так что Новый год мэр будет справлять за решёткой. Стоит отметить, что до сих пор ни одна апелляция адвокатов Игоря Пушкарёва не была удовлетворена. При этом защита Игоря Пушкарёва пыталась обжаловать практически все решения суда. То же самое касается и других фигурантов дела – например, брата мэра Андрея Пушкарёва.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что Басманный суд Москвы 2 июня принял решение об аресте мэра приморской столицы Игоря Пушкарёва. Главе приморской столицы вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Однако предполагаемый соучастник - Лушников - признался, что Игорь Сергеевич платил ему. Тем не менее адвокаты не теряют надежды: они обратились в Верховный суд Российской Федерации и Европейский суд по правам человека в Страсбурге (Франция) с кассационной жалобой. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • КаквМанду  (полчаса назад)

    Попал Пушкарёв, где показательная " Порка ", чтоб другим неповадно было, хоть за обжалуйся в апелляциях и кассациях. . . . Готовиться ему нужно на пятерик.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru