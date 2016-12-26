"Единая Россия" определилась с партийным руководством в Приморье

У секретаря отделения «Единой России» в Приморском крае будет теперь шесть заместителей. Пятеро уже известны, кандидатура шестого проходит согласование в центральном исполнительном комитете.

Президиум регионального политсовета «Единой России» накануне избрал новых заместителей секретаря отделения «Единой России». Избрание прошло в день проведения региональной отчётно-выборной конференции, по итогам которой избраны новый секретарь Валентин Шуматов, а также контрольная комиссия и политический совет. На состоявшемся после завершения конференции заседании РПС избран новый состав президиума регионального политсовета ЕР, который и принял решение по избранию заместителей секретаря приморского отделения.

Первым замом Валентина Шуматова станет Андрей Брик. Ему поручено курировать партийное строительство, это направление раньше возглавлял Юрий Попов. Ольга Забелина будет отвечать за работу с гражданами в Приморье. Александру Костенко коллеги доверили курировать работу с фракциями. Дмитрий Новиков остаётся вести агитационно-пропагандистскую работу. Елене Новицкой, как председателю думы города Владивостока, поручено отвечать за работу партии во Владивостоке.

Пока остаётся вакантным место шестого заместителя. Планируется, что он займётся партийными проектами на территории Приморского края. В настоящее время идёт процесс согласования кандидатуры на новую должность в центральном исполнительном комитете партии.