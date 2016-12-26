"Единая Россия" определилась с партийным руководством в Приморье

Сегодня понедельник, 26 декабря 2016 года, 20:47
Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
Пьяный хабаровчанин "заселился" в отель, не выходя из своей машины
Пьяный хабаровчанин "заселился" в отель, не выходя из своей машины
Фестиваль в Хабаровске планируют назвать в честь Валерия Халилова
Фестиваль в Хабаровске планируют назвать в честь Валерия Халилова
Появились новые детали истории с замурованной кошкой во Владивостоке
Появились новые детали истории с замурованной кошкой во Владивостоке
В катастрофе Ту-154 погиб офицер из Хабаровска
В катастрофе Ту-154 погиб офицер из Хабаровска
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:11
В центре Владивостока горит жилой дом
сегодня, 11:31
Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
сегодня, 15:59
Автомобилисты Владивостока попали в 10-балльные пробки
сегодня, 15:31
Жертвы льда: приморцы ежедневно топят миллионные автомобили
сегодня, 09:33
Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
сегодня, 02:10
Приморский музыкант выиграл Гран-при всероссийского конкурса
сегодня, 10:20
В Приморье жителя Хабаровского края осудили за смертельное ДТП
сегодня, 08:23
Некоторые владивостокцы проведут понедельник без света
сегодня, 13:20
Приморский "Адмирал" остался без вратаря Налимова
сегодня, 10:35
Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154

Обсуждаемое
сегодня, 11:31
20

Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
сегодня, 09:00
4

В России объявили день траура в память о пассажирах Ту-154
сегодня, 10:35
3

Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154
сегодня, 09:33
2

Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
сегодня, 11:14
2

Во Владивостоке появился новогодний почтовый ящик
сегодня, 12:18
2

В уссурийском кафе застрелили солдата-контрактника
сегодня, 15:59
2

Автомобилисты Владивостока попали в 10-балльные пробки
сегодня, 02:10
1

Приморский музыкант выиграл Гран-при всероссийского конкурса
сегодня, 09:40
1

Хабаровского похитителя зеркал отправили на Рождество в изолятор
сегодня, 11:57
1

1 января 2017 года некоторые центральные дороги Владивостока перекроют
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1236



Система Orphus

"Единая Россия" определилась с партийным руководством в Приморье

"Единая Россия" определилась с партийным руководством в Приморье
Президиум регионального политсовета утвердил новых замов секретаря
сегодня, 18:36
Политика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsk.er.ru

У секретаря отделения «Единой России» в Приморском крае будет теперь шесть заместителей. Пятеро уже известны, кандидатура шестого проходит согласование в центральном исполнительном комитете.

Президиум регионального политсовета «Единой России» накануне избрал новых заместителей секретаря отделения «Единой России». Избрание прошло в день проведения региональной отчётно-выборной конференции, по итогам которой избраны новый секретарь Валентин Шуматов, а также контрольная комиссия и политический совет. На состоявшемся после завершения конференции заседании РПС избран новый состав президиума регионального политсовета ЕР, который и принял решение по избранию заместителей секретаря приморского отделения.

Первым замом Валентина Шуматова станет Андрей Брик. Ему поручено курировать партийное строительство, это направление раньше возглавлял Юрий Попов. Ольга Забелина будет отвечать за работу с гражданами в Приморье. Александру Костенко коллеги доверили курировать работу с фракциями. Дмитрий Новиков остаётся вести агитационно-пропагандистскую работу. Елене Новицкой, как председателю думы города Владивостока, поручено отвечать за работу партии во Владивостоке.

Пока остаётся вакантным место шестого заместителя. Планируется, что он займётся партийными проектами на территории Приморского края. В настоящее время идёт процесс согласования кандидатуры на новую должность в центральном исполнительном комитете партии.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru