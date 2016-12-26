Три медцентра Приморья победили на конкурсе "Святость материнства"

Три медицинских учреждения Приморья стали победителями и лауреатами V форума Всероссийской программы «Святость материнства». Это владивостокский клинико-диагностический центр, перинатальный центр и городская больница Арсеньева.

Всероссийский конкурс «Святость материнства» проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

В номинации «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности» первое место занял клинико-диагностический центр Владивостока. Награду для коллектива получила психолог центра Наталья Артюшевская.

В номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе» финалистами стали медицинский психолог арсеньевской городской больницы Ольга Васина, а также медицинский психолог перинатального центра Елена Волошина, которая награждена памятной медалью «Святость материнства». Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что краевой перинатальный центр был открыт во Владивостоке 2 сентября. Его главная задача – оказание высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и новорождённым с тяжёлой патологией. В центре созданы отделение патологии беременности, детская и взрослая реанимации, дневной стационар, отделение патологии новорождённых и недоношенных детей.

Как сообщают сотрудники краевого департамента здравоохранения, из 88 финалистов всероссийского конкурса победителями стали лишь 12 человек – по три лауреата в каждой из четырёх номинаций. Ещё 11 финалистов были награждены памятной медалью «Святость материнства».