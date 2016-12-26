Появились новые детали истории с замурованной кошкой во Владивостоке

«Кошачья» история в доме на Марины Расковой, 5, всколыхнувшая Владивосток в конце минувшей недели, обросла новыми подробностями. По словам представителей управляющей компании, а также старшей по дому, местные жительницы устроили скандал «на пустом месте». В то же время данная история привлекла внимание городских хулиганов, которые на выходных устроили вандальный рейд на этот дом.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в минувшую пятницу жительница дома № 5 на Марины Расковой Людмила Полусмак забила тревогу на весь город: в подвале её многоквартирного дома замуровали кошку с котятами. Это, по словам жительницы, тянулось несколько дней, а два котёнка за это время даже погибли. По словам Людмилы Полусмак, инициатива по «заточению» кошек исходила от старшей по дому Марины Клименко. К решению вопроса гражданка Полусмак привлекла, в том числе, и представителей зоозащитного движения. Однако, по мнению управляющих домом, женщина просто не знала всех деталей происходящего. Как рассказала сегодня корреспонденту РИА «Восток-Медиа» председатель домового совета Марина Клименко, кошек в подвале никто не замуровывал. Работы по закрытию окон в подвале проводятся каждую зиму для утепления первого этажа. Для бездомных животных в любом случае остаётся небольшая щель в одном из окон, которую не заделывают уже много лет.

«Ко мне в пятницу пришла жительница дома, обвинила меня в живодёрстве. Якобы я замуровала кошек, и она теперь не может их покормить. Но это неправда, у животных всегда есть доступ в подвал. Вообще, по закону, никаких кошек в подвале жить не должно. Но уже лет пять у нас они обитают, и из-за этого периодически возникают подобные конфликты с жильцами. От кошек идут блохи, распространяется запах. Кошки постоянно плодятся, котята у них слабые, часто умирают. Живут они, конечно, в ужасных условиях», - рассказала Марина Клименко.









Инцидент с гибелью котят прокомментировала замдиректора управляющей компании дома Светлана Морокина.

«Каждый месяц мы проводим дератизацию, травим крыс. Мы обязаны это делать. Так как приманки со временем теряют свою эффективность, их приходится менять. Новую приманку сделали на основе тука – рыбной муки. Котята съели эту приманку, отравились и умерли. Это не первый подобный случай, были и более массовые инциденты», - рассказала она. По словам Светланы Морокиной, «кошачий вопрос» на Марины Расковой, 5 остро стоит уже несколько лет. Некоторые жительницы хотят, чтобы в их подвале жили кошки, что идёт вразрез с интересами других обитателей дома. Характерно, что никакой ответственности за четырёхлапых сердобольные пенсионерки нести не хотят – домой их никто не забирает, так как они «дикие». Она отметила, что беспокойство Людмилы Полусмак могло быть вызвано работами по замене канализации в подвале, когда доступ к продухам мог быть ограничен. Но даже в тот момент, отметила представительница «управляйки», в подвале постоянно открывали дверь, так что кошки могли выбежать через неё.





В то же время «кошачий скандал» вызвал настоящую ярость некоторых буйных зоозащитников. Как рассказала Марина Клименко, на минувших выходных группа неизвестных устроила хулиганскую атаку на их дом. Неизвестные выломали часть решёток в подвале, повредили защитные сетки и железные листы на продухах. «Одно слуховое окно нам в итоге пришлось завалить досками, чтобы не так продувало. Теперь у нас могут перемёрзнуть трубы. Также сюда могут залезть какие-нибудь бомжи, что-то повредить, украсть. Восстанавливать всё это придётся на общедомовые деньги. Какие-никакие, но траты», - посетовала она. Кроме того, в социальных сетях в её адрес посыпалось множество угроз.







В то же время защитники подвальных кошек на Марины Расковой, 5 считают, что подобные конфликты только продолжатся в будущем. Людмила Полусмак рассказала, что опасается того, что подвал всё-таки рано или поздно «законопатят» полностью. Словам старшей по дому она не поверила. «Никто, конечно, не признается, что кошек замуровывали. А я ходила кормить их, я всё видела. Боюсь, что-то придумают ещё. Но, может быть, всё-таки оставят кошкам лазейку», - рассказала она корреспонденту РИА «Восток-Медиа». Так что, по всей видимости, усатые и хвостатые ещё не раз станут причиной раздора между жильцами.