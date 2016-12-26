В Приморье Снегурочка сдала кровь во время донорской акции

Врачи краевой станции переливания крови во Владивостоке подвели итоги донорской акции «С Новым годом, служба крови!». В минувшую субботу 65 приморцев сдали кровь и пообщались с Дедом Морозом и Снегурочкой. При этом и сама Снегурочка – точнее, Алина Швед, выступавшая в этой роли, – сдала кровь. Для девушки это уже восьмой донорский сеанс.

Всего, по данным службы крови, в ходе акции удалось собрать более 32 литров крови и её компонентов. Среди пришедших на станцию переливания были как постоянные доноры, так и те, кто впервые решился присоединиться к этому движению.

«Лично я донор с четырёхлетним стажем. Буду рад, если моя кровь пригодится кому-то, возможно, именно она спасёт жизнь человеку!» – отметил студент ТГМУ Михаил Михайлюк.

В течение дня доноров поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Они угощали всех сладким чаем с печеньем. Помимо этого доноры получили и компенсацию за питание в размере 663 рублей, а также справку о том, что им предоставляется два дополнительных дня отдыха с сохранением заработка.

Главная цель акции «С Новым годом, служба крови!» – развитие добровольного донорства в регионе.

«Донор, который на безвозмездной основе сдал более 40 раз кровь, становится почётным донором России. Документы направляются в Министерство здравоохранения РФ в Москву, а затем нам приходят удостоверения и нагрудные знаки, которые мы вручаем в торжественной обстановке. Донорам положены различные меры социальной поддержки, так, например, ежегодно они получают единовременную выплату в размере 12 373 рублей», – рассказала заместитель главного врача краевой станции переливания крови Елена Гудзенко.

Стать донором может любой человек в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 килограммов, не имеющий противопоказаний и с постоянной или временной регистрацией во Владивостоке. При посещении станции переливания крови необходимо иметь при себе паспорт.