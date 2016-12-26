В 2016 году мэрия Владивостока выделила на праздники больше миллиона

В следующем году общественные организации смогут получить грант на проведение фестивалей и развлекательных мероприятий. В уходящем году на эти цели выделили больше миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В 2016 году администрация Владивостока помогла общественным организациям реализовать десяток различных мероприятий. Так, по итогам конкурсного отбора 8 организаций города получили финансовую поддержку и провели в этом году фестиваль патриотической песни «Восточный форпост», Сабантуй, Сорочинскую ярмарку, День ВДВ, День танкиста, межнациональную спартакиаду, лекции и мастер-классы для садоводов и ряд других событий. На их проведение из городского бюджета выделили 1 миллион 200 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в 2017 году общественники также смогут претендовать на поддержку от администрации Владивостока. Для этого необходимо разработать идею проведения мероприятия, подать заявку и пройти конкурсный отбор. На реализацию задуманного общественные организации смогут получить грант в размере до 200 тысяч рублей. Приём заявок будет осуществляться с 9 января 2017 года.