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В 2016 году предпринимателям Владивостока выделили больше 30 миллионов

В 2016 году предпринимателям Владивостока выделили больше 30 миллионов
14 из них нашли в городском бюджете
сегодня, 16:54
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Администрация Владивостока подвела итоги года в сфере поддержки предпринимателей. Всего им оказали финансовую поддержку в размере 39,6 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В 2016 году во Владивостоке продолжалась работа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня в городе действует муниципальная программа, благодаря которой предприниматели получают субсидии, а также имеют возможность арендовать или выкупать муниципальные помещения на льготных условиях.

«Сегодня во Владивостоке работают около 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где трудятся около 100 тысяч человек. Количество видов финансовой поддержки, оказываемой предпринимателям, увеличено с пяти в 2014 году до 14. В 2016 году такая поддержка была предоставлена 64 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму около 39,6 миллиона рублей, из них 14,6 миллиона выделили из городского бюджета», - рассказали в пресс-службе администрации.

В 2016 году продолжил свою работу «Центр развития предпринимательства». Он работает в столице Приморья с августа 2012 года по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Сегодня сюда может обратиться любой желающий. За всё время работы центра услугами по вопросам получения финансовой поддержки, составления налоговой и бухгалтерской отчётности, а также правовой грамотности воспользовались 13,3 тысячи коммерческих предприятий. Эксперты провели больше 360 лекций, в которых приняли участие около 14 тысяч предпринимателей.

 
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