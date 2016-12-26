Автомобилисты Владивостока попали в 10-балльные пробки

Владивосток сковали 10-балльные пробки в середине дня понедельника. Свободно проехать оказалось невозможно во все части города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 15:20, уровень пробок достиг 10 баллов. Так, сразу после полудня в городе образовалось несколько крупных заторов. Машины «встали» на улице Фадеева в сторону Спортивной. 8-километровая пробка образовалась на проспекте 100-летия Владивостока – от стелы ДВО РАН до проспекта Красного Знамени. По этому участку автомобилисты двигаются чуть больше часа. Напряжённое движение наблюдается и на Океанском проспекте. Загруженность магистрали из центра — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного. Ещё одна нехарактерная для этого времени суток пробка зафиксирована на участке дороги улица Крыгина – Казанская улица – Казанский мост – Верхнепортовая – Бестужева – Посьетская улица. В пробке длиной 3,8 километра можно потерять 1 час 6 минут, что на 56 минут больше обычного.

Неожиданно плотное движение сейчас наблюдается на Золотом мосту. От южного пилона до парка Победы образовался затор длиной 7,2 километра.

Стоит колом и Русская улица. Загруженность магистрали ко Второй Речке и по направлению к Выселковой — 10 баллов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что несколько крупных заторов зафиксировали и сегодня утром. Однако напряжённых участков было всего несколько – машины стояли на проспекте 100-летия, Светланской, Некрасовской и Русской улицах. Также традиционный затор образовался со стороны Эгершельда в центр.



