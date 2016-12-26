Жертвы льда: приморцы ежедневно топят миллионные автомобили

В Приморском крае начался настоящий бум провалов автомобилей под лёд. Сразу несколько подобных случаев произошло в крае за минувшие выходные, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На прошедших выходных в Приморье наблюдалось заметное потепление – в некоторых районах столбик термометра даже поднялся выше 0 градусов. Однако изменения температурного фона никак не повлияло на стремление местных жителей рыбачить и выезжать на лёд на машинах. Последствия такой беспечности не заставили себя ждать – в разных районах произошло несколько провалов авто под треснувший лёд.

Видеоподтверждения подлёдных происшествий быстро разлетелись по популярным автомобильным группам в Instagram. Так, очевидцы сообщили о провале машины в устье реки Майхэ. При этом для самих рыбаков подобные происшествия – обычное дело. Пока одни пытаются спасти транспорт, другие спокойно ловят корюшку.

Видео опубликовано dpskontrol_125rus (@dpskontrol_125rus) Дек 24 2016 в 8:29 PST

Ещё один инцидент случился в Посьете. Там под воду начал уходить Toyota Land Cruiser. Пострадавшие «кинули клич» о помощи, и через какое-то время автомобиль удалось вытащить.

Фото опубликовано Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Дек 24 2016 в 11:52 PST

В воскресенье на Русском острове утонул Nissan X-Trail. «Ребята хотели проскочить, но не получилось. Даже люди толком по льду не ходят, а машина продолжает тонуть – X-Trail, миллион рублей. Слава богу, все живы», - комментирует происходящее на видео автор ролика.

Видео опубликовано Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Дек 25 2016 в 2:45 PST

«Рыбацкие отчебучивания» продолжились и сегодня. По информации dps_vl, в районе Седанки водитель Mitsubishi Delica застрял и немного накренился. Приехавший на помощь кран не только не смог вытащить авто, но и, напротив, усугубил ситуацию, завалившись сам.

Видео опубликовано Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Дек 25 2016 в 8:06 PST

«Что рыба с людьми делает», «Дорогая корюшка получается – зато эмоции и впечатления», «Рыбалка головного мозга», «Корюшка – смысл жизни», «Вы ничего не понимаете! Это они так рыбу прикармливают тачками японскими!» - по традиции комментируют подписчики автомобильных групп.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что как в субботу под лёд ушёл автомобиль неподалёку от Тавричанки. Нередко подобные инциденты заканчиваются крайне трагично. Так, в начале декабря под лёд озера Ханка ушёл автомобиль УАЗ. В машине находились четверо мужчин, все они - жители села Астраханка. Двоим удалось самостоятельно выбраться из воды, тела ещё двоих позднее извлекали из воды спасатели.

Ещё раньше похожий инцидент произошёл в Надеждинском районе Приморского края, в реку Раздольную провалилась машина марки Suzuki. В ней находились четыре человека. Троим пассажирам удалось выбраться, а водитель погиб.