Таможня Владивостока отчиталась, какой контрафакт провозили в 2016-м

Почти 200 000 наименований контрафактной продукции арестовали представители таможни Владивостока в этом году. В 2016-м некоторые туристы также пытались тайно провести алкоголь и сигареты, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни.

Представители Владивостокской таможни подвели итоги 2016 года. Как отметил исполняющий обязанности начальника ведомства Олег Ануфриев, подведение итогов – возможность комплексно оценить не только достигнутые результаты, но и имеющиеся в работе недостатки. Так, таможенникам удалось выполнить контрольный показатель эффективности деятельности на 130 % - за январь – ноябрь они выявили 194 678 единиц контрафактной продукции

Всего возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьёй «Незаконное использование товарного знака». Основную долю таких дел о товарах, с признаками контрафактных составили игрушки, косметика, запасные части к транспортным средствам. Общая сумма ущерба, нанесённая правообладателям в 2016 году, составила больше 17 миллионов рублей.

Также за 11 месяцев подразделения Владивостокской таможни возбудили 1441 дело об административных правонарушениях, 66 % по так называемым «контрабандообразующим» составам, наносящим существенный вред экономической безопасности Российской Федерации. Предметами правонарушений чаще всего являлись товары народного потребления, средства наземного транспорта и их части, оборудование и механизмы.

Кроме этого, представители таможни подсчитали и количество уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Таких нарушений выявили 18. В этот же список попали дела, связанные с контрабандой алкогольной продукции и табачных изделий.



