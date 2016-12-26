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Завтра в Приморье снимут режим ЧС

Завтра в Приморье снимут режим ЧС
Он действовал в районах края с момента прохождения тайфуна "Лайонрок"
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

27 декабря во всех муниципалитетах Приморья будет снят режим чрезвычайной ситуации краевого уровня. Он действовал на нескольких территориях после прохождения тайфуна «Лайонрок» с конца августа. Введение режима ЧС позволило властям выделять финансы на восстановление населённых пунктов и дорог из резервного фонда края.

Сегодня состоялось совещание по итогам ликвидации последствий стихийного бедствия. По его итогам глава края Владимир Миклушевский подписал постановление о снятии режима чрезвычайной ситуации, действовавшего в крае почти четыре месяца. До настоящего времени этот режим действовал в 12 муниципалитетах. В целом же, как сообщил руководитель департамента гражданской защиты Валентин Басаргин, в зону ЧС попали 27 из 34 муниципалитетов Приморья. Ранее,  со 2 сентября по 2 октября, в крае действовал режим ЧС федерального уровня.

На сегодняшний день основные восстановительные работы в муниципалитетах края завершены. Завершилась и выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна приморцам. По словам директора департамента труда и соцразвития Лилии Лаврентьевой, 396 приморцев получили документы на приобретение нового жилья взамен непригодного – а такими комиссия признала 432 дома.

«Жильё подобрали 180 семей, 37 договоров находится на оформлении, ещё 38 на регистрации. Оплачено уже 54 сделки на 117 миллионов рублей. Общий объём необходимого финансирования составляет почти 815 миллионов рублей. Эти средства будут направлены из федерального бюджета», – отметила Лилия Лаврентьева.

Подводя итоги, Владимир Миклушевский поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий ЧС и спасательных операциях.

 
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